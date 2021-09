Fußball-Bundesliga Leverkusen siegt trotz Unterzahl

Gegen die schnellen Bayer-Angreifer war auch in Überzahl nichts zu machen: Der VfB Stuttgart verlor am Sonntagnachmittag erstaunlich deutlich mit 1:3 (1:2) gegen Leverkusen.

Von Olaf Jansen

Der VfB und Bayer hatten im bisherigen Verlauf der Spielzeit für viel Spektakel gestanden - diesem Ruf wollten beide Teams offenbar auch am Sonntagnachmittag wieder gerecht werden. Jedenfalls dauerte es keine drei Minuten, da lag der Ball erstmals im Tor. Und zwar in dem der Stuttgarter. Nachdem die Schwaben allzu sorglos verteidigt hatten, konnte Leverkusens Mitchel Bakker völlig freistehend von der linken Seite flanken und Robert Andrich hatte am langen Pfosten stehend keine Mühe: Mit dem Kopf verwandelte er zum 0:1.

Der VfB blieb unsortiert, was auch mit Bayers unverdrossenem Tempofußball zu tun hatte. Wenn auch nicht alles punktgenau ablief, so war Bayers individuelle Klasse und Dynamik doch verantwortlich für zunehmend brenzlige Situationen in der VfB-Hälfte. Als Florian Wirtz in der 18. Minute auf der rechten Außenbahn zu einem energischen Sprint ansetzte und die Kugel von der Grundlinie clever querpasste, brauchte Patrick Schick in der Mitte nicht mehr viel tun: Fuß reinhalten - 0:2.

Andrich brutal - Rote Karte gegen Bayers Mittelfeldmann

Tanguy Coulibaly (l.) und Jeremie Frimpong (r.) im Zweikampf Bild: Sebastian Widmann / Getty Images

Aber 'Einfach kann jeder' mag Bayer sich gedacht haben - und holte den Gegner kurzerhand selbst zurück ins Spiel. Und zwar in Form einer völlig überflüssigen Roten Karte. Andrich langte in der 32. Minute im Mittelfeld richtig fies gegen Stuttgarts Tanguy Coulibaly hin. Und Schiri Benjamin Cortus entschied nach Ansicht der Zeitlupen: Rote Karte. Leverkusen war nur noch zu zehnt. Und führte wenig später auch nur noch mit einem Treffer: Stuttgarts Orel Mangala staubte in der 38. Minute zum 1:2 ab, nachdem Bayers Keeper Lukas Hradecky einen Kopfball von Konstantinos Mavorpanos noch bärenstark pariert hatte.

Leverkusen wartet auf Konter

Die Partie schien wieder offen, zumal der VfB bis zum Pausenpfiff weiter mächtig auf die Tube drückte. Doch nach dem Seitenwechsel war sie plötzlich dahin, die Stuttgarter Selbstsicherheit. Man rannte zwar an, doch die dezimierten Leverkusener warteten nur auf genau dies und die Inszenierung von Kontern. Einen dieser schnellen Gegenangriffe hätte Moussa Diaby in der 60. Minute eigentlich zum 1:3 verwerten müssen. Doch allein aufs VfB-Tor zustrebend, versagten ihm vor dem Kasten des Gegners die Nerven - er schoss vorbei.

Wirtz entscheidet die Partie

Wenig später lenkte Mavropanos einen Gewaltschuss von Wirtz mit dem Kopf zur Ecke. In der 70. Minute war es aber dann soweit: Der immer stärker werdende Wirtz - zur Erinnerung: er ist erst 18 - startete mit Ball an der Mittellinie, war nicht mehr zu stoppen und schloss mit dem linken Fuß eiskalt ins lange Eck ab. 1:3 - die Vorentscheidung.

Der VfB Stuttgart spielt am kommenden Sonntag (26.09.2021, 15.30 Uhr) beim VfL Bochum. Für Leverkusen geht es schon am Samstag (15.30 Uhr) daheim gegen Mainz 05 weiter.

Quelle: sportschau.de