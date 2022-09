Erfolg gegen Griechenland Deutsche Basketballer schaffen EM- Halbfinaleinzug Stand: 13.09.2022 22:49 Uhr

Die deutschen Basketballer haben in einem mitreißenden Viertelfinale Griechenland geschlagen und stehen in der Vorschlussrunde der Europameisterschaft.

Hochstimmung im Basketball: Die deutsche Nationalmannschaft hat am Dienstag (13.09.22) in einem packenden Viertelfinale Griechenland mit 107:96 geschlagen und steht bei der Europameisterschaft in der Runde der letzten Vier. Nächster Gegner ist Spanien.

Das DBB-Team erwischte einen furiosen Start in die Partie. Unterm Korb gelang fast alles, auch die Dreier-Versuche aus der Distanz fielen. Nach wenigen Minuten lag Deutschland mit 19:9 in Führung. Griechenland arbeitete sich im Laufe des ersten Viertels wieder etwas heran, aber nach acht erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen endete das erste Viertel 31:27 für Deutschland.

Kein Bruch nach dem ersten Viertel

Auch nach der kurzen Viertelpause verlor das Team von Bundestrainer Gordon Herbert nicht den Faden. Mit Franz Wagner, dessen Einsatz nach seiner Fußverletzung erst kurz vor Spielbeginn klar war, hielt Deutschland einen Vier-Punkte-Vorsprung. Zunehmend aber spielte Giannis Antetokounmpo seine Qualitäten aus.

Der NBA-Star mit Geburtsort Athen traf nicht nur selbst, sondern band mehr und mehr die deutsche Defense und zog Fouls. Nach sechs Minuten im zweiten Abschnitt stellte Griechenland erstmals auf Gleichstand (44:44). Stark waren die Griechen besonders bei den Offensiv-Rebounds, wo die Herbert-Truppe eindeutig Nachlässigkeiten auf. Die DBB-Auswahl verlor ihre Moral nicht, doch der Gegner setzte sich mit einigem Glück zur Halbzeit auf 61:57 ab. So traf Griechenland mit der Schlusssirene von der Mittellinie aus in den Korb.

Verbessert nach der Pause: Abwehrverhalten wie ausgewechselt

Mit deutlich konsequenterer Abwehrarbeit kam Deutschland schnell wieder zum Ausgleich und ging kurz danach wieder in Führung. Vor allem Wagner versenkte Dreier und Dreier, Deutschland zog auf 77:62 davon. Alle Mannschaftsteile funktionierten, Antetokounmpo wurde konsequent geblockt, angeführt von Dennis Schröder lief auch Daniel Theis zur Höchstform auf. In den ersten sieben Minuten im dritten Viertel erzielte "Hellas" nur einen einzigen Punkt, Deutschland machte 20. Mit einer 83:71-Führung ging die mitreißende und begeisternde Partie aus deutscher Sicht in die letzte Viertelpause.

Spätestens, als im vierten Viertel Theis das "Double Double" schaffte (13 Punkte, elf Rebounds), glaubten das deutsche Team und die Zuschauer an den Halbfinaleinzug. Deutschland führte zu diesem Zeitpunkt, knapp sieben Minuten vor dem Spielende mit 92:78.

Antetokounmpo muss runter

Der letzte Nackenschlag für die Griechen war das zweite unsportliche Foul, das fünf Minuten vor dem Ende gegen Antetokounmpo gepfiffen wurde: Bei einer Abwehraktion schlug der 2,11-Meter-Mann Johannes Thiemann den Arm ins Gesicht und wurde vom Feld geschickt. Deutschland zog auf 103:82 davon, aber der extrem stark auftrumpfende Schröder leistete sich bei einem verbalen Scharmützel sein zweites technischen Foul und folgte seinem NBA-Kollegen in die Kabine. Doch ohne seinen Superstar war Griechenland nicht mehr in der Lage, Deutschland zu stoppen.

