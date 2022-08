European Championships Zweimal Gold und einmal Silber beim Bahnrad Stand: 13.08.2022 19:23 Uhr

Die deutschen Bahnradfahrer werden langsam aber sicher zu den Stars der European Championships. Am dritten Wettkampftag gab es gleich vier Medaillen. In der Einerverfolgung der Frauen schlug Mieke Kröger in einem deutschen Finale überraschend Favoritin Lisa Brennauer. Im Zeitfahren war Emma Hinze nicht zu schlagen. Und in der Einerverfolgung der Männer gewann Nicolas Heinrich nach einer starken Vorstellung.

Christian Kerber und Nicole Schmitt

Der junge Sachse Nicolas Heinrich (20) besiegte im Finale der Einerverfolgung den Italiener Davide Plebani. Der Zwickauer führte von Beginn an. Plebani holte zwar kurz auf, aber dann zog Heinrich auf und davon und hatte am Ende der vier km einen satten Vorsprung von 3,6 Sekunden. Damit war die dritte deutsche Goldmedaille des Tages im Bahnoval der Messe München perfekt.

Nicolas Heinrich Bild: ap/golovkin

In der Einerverfolgung der Frauen lag zunächst Brennauer vorne, ehe sie dem Endspurt der Bielefelderin Kröger nicht gewachsen war. Sie lag am Ende mit 3:23,566 Minuten über eine Sekunde hinter Kröger (3:22,469). Für die 29-Jährige ist es die erste internationale Einzel-Medaille.

Bronze ging an die Italienerin Vittoria Guazzini. Kröger und die Kemptenerin Brennauer hatten am Vortag bereits Gold in der Mannschaftsverfolgung gemeinsam mit Lisa Klein und Franziska Brauße gewonnen. Für die Bayerin Brennauer war es ihr letztes Rennen auf der Bahn.

Mieke Kröger (li.) und Lisa Brennauer nach dem deutschen Finale Bild: dpa/warmuth

"Ich habe mir bewiesen, dass ich meinen Fähigkeiten vertrauen kann", sagte Kröger im ZDF. Dass sie besonders am Ende des Rennens glänzte, sei ihre Stärke: "Ich kann sehr gut relaxed bleiben auf dem ersten Kilometer." Brennauer verspürte emotional "ein ganz großes Chaos. Natürlich hätte ich gerne gewonnen. Die Beine haben nicht mehr hergegeben." Sie habe "schon gemerkt, dass die Anspannung vor dem letzten Rennen groß war".

Zweites Gold auch für Hinze

Emma Hinze hatte sich kurz zuvor ebenfalls ihre zweite Goldmedaille geschnappt. Die Cottbuserin wurde im 500-Meter-Zeitfahren ihrer Rolle als Topfavoritin absolut gerecht und gewann mit einer Zeit von 32,668 Sekunden.

Silber ging an die Ukrainerin Olena Starikova vor Miriam Vece (Italien). Starikova hatte mit 0,735 Sekunden einen großen Rückstand. Die Magdeburgerin Pauline Sophie Grabosch kam mit einer Zeit von 33,684 Sekunden auf Rang fünf.

Emma Hinze hatte schon in der Quali die Meßlatte hoch gelegt, als sie mit 32,732 Sekunden die Konkurrenz um 0,765 Sekunden distanzierte.

Bereits gestern hatten Grabosch und die in Hildesheim geborene Hinze Grund zu jubeln: Im Teamsprint gewannen sie zusammen mit Lea Sophie Friedrich Gold. Auch im Keirin ist sie am Start. Bei der WM 2020 in Berlin hatte sie dreimal Gold geholt. Kein Wunder, dass sie im Interview sagte: "Das erinnert mich an Berlin 2020."

Sprint: Dörnbach-Aus im Viertelfinale

Im Sprint der Männer erreichte Maximilian Dörnbach das Viertelfinale, das noch am Samstagabend ausgetragen wird. Der Cottbuser rang den Tschechen Martin Cechman nieder. Keine Chance hatte der Erfurter Marc Jurczyk gegen den Briten Hamish Turnbull. Im Viertelfinale steht es nach zwei Läufen gegen den Franzosen Sebastien Vigier 1:1. Der 3. Lauf entscheidet über das Weiterkommen.

