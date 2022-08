Bahnrad-EM in München Frauen-Vierer gewinnt Herzschlag-Finale Stand: 12.08.2022 18:28 Uhr

Die deutschen Bahnradfahrerinnen haben bei den European Championships in München Gold im Doppelpack gewonnen. Zunächst schnappten sich im Vierer die Olympiasiegerinnen Lisa Brennauer, Franziska Brauße, Mieke Kröger und Lisa Klein Gold. In einem packenden Finallauf holten sie gegen Italien einen Rückstand auf und siegten in einem Herzschlag-Finale. Bronze ging an Frankreich.

Wenig später machten es ihnen die Teamsprinterinnen nach. Das Trio mit Emma Hinze, Pauline Sophie Grabosch und Lea Sophie Friedrich schlug im Oval der Messe München die Niederlande souverän. Damit bestätigten die Olympia-Zweiten von Tokio 2021 ihre Favoritenrolle. Dritter wurde Polen. Hinze startet auch noch im Keirin und bereits am Samstag im 500-Meter-Zeitfahren. Die Cottbuserin könnte sie wie schon bei der WM 2020 in Berlin dreimal triumphieren.

Zuvor hatte der Vierer für große Freude und emotionale Momente gesorgt. Lisa Brennauer, die nach den Championships ihre Karriere beenden wird, sagte der ARD: "Die Freude ist so groß. Das Publikum hat uns so angefeuert, es war eine tolle Atmosphäre, ich hätte es mir nicht besser vorstellen können." Lisa Klein, die zuvor eine Corona-Erkrankung überwinden musste, schilderte ihre Gedanken: "Oh, oh, das wird das längste Rennen meines Lebens. Ich weiß gar nicht, wie ich es ins Ziel geschafft habe. Aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft."

Brennauer: "Das macht den Abgang nicht leichter"

Mieke Kröger, die erneut viel Tempo machte, erzählte vom Rückstand am Anfang: "Ich habe einfach nur unseren Bundestrainer ausrasten sehen, und das habe ich dann interpretiert: 'Fahr schneller!'". Franziska Brauße meinte zur Rolle von Brennauer (34): "Wir haben eine ganz besondere Mischung aus Spaß und Ernst. Lisa hält den Laden zusammen. Sie gibt ihre Erfahrung immer weiter. Sie wird ganz schön fehlen." "Das ist total schön zu hören, das macht den Abgang nicht leichter. Danke für die tolle Zeit mit Euch", antwortete Brennauer.

Männer-Vierer verpasst Bronze

Bei den Männern ging die deutsche Equipe im Kampf um Bronze in der Mannschaftsverfolgung leer aus. Tobias Buck-Gramcko, Nicolas Heinrich, Theo Reinhardt und Leon Rohde unterlagen Großbritannien. Rang vier ist dennoch eine gute Leistung für den Außenseiter. Den EM-Titel sicherte sich Frankreich vor Dänemark.

Männer-Sprinterteam auf Rang fünf

Im Teamsprint der Männer belegte Deutschland mit Maximilian Dörnbach, Nik Schröter und Marc Jurczyk Rang fünf. Gold ging an Favorit Niederlande, das im Finale Frankreich besiegte. Bronze holte sich Großbritannien.

Böser Sturz für Großbritannien

Einen bösen Sturz erlebte das Team Großbritannien im Teamsprint der Frauen. Sophie Capewell und Emma Finucane kollidierten auf der Geraden nach der ersten Runde ihres Drei-Runden-Laufs. Beide Fahrerinnen schlugen hart auf der Bande auf, konnten die Strecke aber zur Erleichterung der Zuschauer, die sie mit einem kräftigen Applaus bedachten, schließlich aus eigener Kraft verlassen.

