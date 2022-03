Russischer Oligarch Abramowitsch verkauft den FC Chelsea Stand: 02.03.2022 20:48 Uhr

Der russische Oligarch Roman Abramowitsch wird den englischen Topklub FC Chelsea verkaufen. Das bestätigte der 55-Jährige am Mittwoch in einer Mitteilung des Champions-League-Siegers.

Club-Besitzer Roman Abramowitsch will den FC Chelsea verkaufen. Bild: Matt Dunham/AP/dpa/Archiv

Der Erlös solle über eine Stiftung den Opfern des Ukraine-Kriegs zugutekommen. Der russische Oligarch steht seit Wochen in Großbritannien wegen seiner angeblichen Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin im Fokus der Aufmerksamkeit. Immer wieder forderten Abgeordnete im Unterhaus, ihn auf die Sanktionsliste zu setzen.

Abramowitsch handelt "im besten Interesse des Klubs"

Bei seinen Entscheidungen habe immer das Wohl des Klubs im Zentrum gestanden, erklärte Abramowitsch der Mitteilung zufolge. Den Verein zu verkaufen sei in der aktuellen Situation "sowohl im besten Interesse des Klubs, der Fans, der Mitarbeiter als auch der Sponsoren und Partner" die beste Lösung. In der vergangenen Woche hatte Abramowitsch bereits angekündigt, die Verwaltung des Klubs um Trainer Thomas Tuchel an eine wohltätige Stiftung abzugeben.

Seit der Übernahme durch Abramowitsch vor 19 Jahren hat der einstige Fahrstuhlverein Chelsea jeweils fünfmal die englische Meisterschaft und den FA Cup, dreimal den Ligapokal sowie je zweimal die Champions League und die Europa League gewonnen. Vor kurzem triumphierten die Blues erstmals auch bei der Klub-Weltmeisterschaft.

19 Jahre voller Erfolg und Diskussionen

Abramowitsch ist seit 2003 Eigentümer des FC Chelsea und hat dem Klub mit seinem Geld zu großem Erfolg verholfen. Doch sein Name war auch immer mit dem Kreml in Verbindung gebracht worden. Dem britischen Oppositionschef Keir Starmer von der Labour-Partei zufolge geht aus einem Dokument des Innenministeriums hervor, dass der Oligarch wegen seiner Verbindungen zu Putin und Korruptionsvorwürfen ins Visier der Behörden geriet.

Zuletzt wurde über einen Sprecher behauptet, der 55-Jährige wolle sich als Vermittler in dem Konflikt einbringen. Abramowitsch versuche seitdem zu helfen - man könne aber mit Blick darauf, was auf dem Spiel stehe, keine weiteren Details nennen, hieß es.

