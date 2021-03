Rücktritt von Jogi Löw Schweinsteiger sieht Ansporn für EM

Der frühere Nationalspieler Schweinsteiger glaubt, dass Löws angekündigter Rücktritt Energien bei den Spielern freisetzt: Sie könnten Löw so zum Abschied den Titel des Europameisters bescheren, so Schweinsteiger in den tagesthemen.

Den Zeitpunkt für die Ankündigung seines Rücktritts habe Joachim Löw "klug gewählt", sagt Bastian Schweinsteiger. So schaffe Löw Klarheit und es gebe keine Diskussionen während der Fußball-EM. "Vielleicht möchte er bei den Spielern Energien freisetzen, um sein großes Ziel mit der Europameisterschaft zu verwirklichen", so Schweinsteiger.

Klopp, Flick oder Matthäus?

Zu einem möglichen Nachfolger für Löw sagte er, da gebe es mehrere Personalien, die gut passen. Jeder könne sich wohl Jürgen Klopp als Bundestrainer vorstellen, aber auch etwa FC-Bayern-Trainer Hansi Flick wäre eine Möglichkeit. Auch Lothar Matthäus habe "einen großen Namen und wisse viel vom Fuball", so Schweinsteiger. "Der DFB hat noch einige Telefonate zu führen."