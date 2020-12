Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain hat das Aus für Trainer Thomas Tuchel nun offiziell bestätigt. Sein Nachfolger steht noch nicht fest - Medienberichten zufolge ist Mauricio Pochettino im Gespräch.

Nachdem an Heiligabend führende französische Medien über die Trennung von Trainer Thomas Tuchel berichtet und Superstar Kylian Mbappé sich von dem Deutschen in den sozialen Netzwerken bereits verabschiedet hatte, bestätigte Paris Saint-Germain die Personalie nun. Medienberichten zufolge soll der Argentinier Mauricio Pochettino Tuchels Nachfolger werden. Pochettino spielte früher selbst für Paris.

"So ist leider das Gesetz des Fußballs, aber niemand wird Ihre Zeit hier vergessen", schrieb der 22-Jährige Mbappé in einer Story auf seinem Instagram-Account. Und er ergänzte in Richtung Tuchel: "Sie haben ein gutes Kapitel in der Geschichte des Klubs geschrieben, und ich danke Ihnen."

"Thomas hat viel Energie und Leidenschaft in seine Arbeit gesteckt, und wir werden uns natürlich an die guten Momente erinnern, die wir gemeinsam erlebt haben", sagte Klubchef Nasser Al-Khelaifi in einer auch online veröffentlichten Mitteilung.

Nur Dritter in der Liga

In der Tabelle der Ligue 1 liegt das PSG-Team aber mit einem Punkt Abstand hinter Olympique Lyon und OSC Lille nur auf Platz drei.

In der Champions League erreichte PSG als Sieger in einer umkämpften Gruppe vor RB Leipzig und Manchester United das Achtelfinale. Die Klub-Verantwortlichen hätten Tuchel in der Nacht zum Donnerstag von ihrer Entscheidung informiert, berichtete "L'Equipe".

Schwieriges Verhältnis zum Sportdirektor

Der ehemalige Coach des 1. FSV Mainz 05 und von Borussia Dortmund hatte den französischen Renommierklub 2018 übernommen und zweimal zur französischen Meisterschaft geführt. Das große Ziel, den Gewinn der Champions League, hatte er aber nicht erreicht.

Zudem gilt sein Verhältnis zu Sportdirektor Leonardo schon lange als angespannt. Ab und an war das gestörte Verhältnis auch an den Aussagen der Protagonisten zu erkennen. So beschwerte sich Tuchel über Transfers, sowohl solche, die getätigt worden waren als auch gescheiterte. Ähnliche Spannungen zwischen dem Trainer und Vorgesetzten waren auch schon zu Dortmunder Zeiten bekannt geworden.

Beim BVB musste Tuchel gehen, obwohl er ein paar Tage zuvor den Pokal gewonnen hatte. Dass er in Paris nie als der richtige Griff angesehen werden würde, bevor er die Champions League gewinnt, musste dem Trainer klar gewesen sein.