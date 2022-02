Feier im "Vogelnest"-Stadion Olympische Spiele in Peking eröffnet Stand: 04.02.2022 15:11 Uhr

Die 24. Olympischen Winterspiele haben begonnen: Der chinesische Staatschef Xi sprach die traditionelle Eröffnungsformel. Nicht nur wegen der Pandemie finden die Spiele unter besonderen Vorzeichen statt.

Unter Pandemiebedingungen haben in Peking die Olympischen Winterspiele offiziell begonnen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping gab mit der traditionellen Formel "Ich erkläre die XXIV. Olympischen Winterspiele von Peking für eröffnet" das Startsignal für die Spiele. Peking ist nun die erste Stadt, die sowohl Winter- als auch Sommerspiele ausrichtete.

Die deutschen Sportler wurden bei ihrem Einzug von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein und Bobpilot Francesco Friedrich angeführt. Trotz der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie starten knapp 2900 Sportlerinnen und Sportler aus 91 Nationen bei den Spielen in Peking und in den 200 Kilometer entfernten Bergen von Zhangjiakou und Yanqing. In 109 Wettbewerben werden Medaillen vergeben.

Diplomatischer Boykott mehrerer Staaten

Als höchster ausländischer Staatsgast war Russlands Präsident Wladimir Putin der Einladung seines Verbündeten Xi gefolgt und bei der Eröffnungsfeier anwesend. Die meisten westlichen Länder haben darauf verzichtet, Spitzenpolitiker zur Eröffnungszeremonie zu entsenden. Die USA, Kanada, Großbritannien, Australien und andere Länder hatten aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen in China sogar einen diplomatischen Boykott verkündet.

Deutschland hatte sich diesem Schritt offiziell nicht angeschlossen. Weder Außenministerin Annalena Baerbock noch die für den Sport zuständige Innenministerin Nancy Faeser sind aber nach Peking gereist.

Strenge Regeln wegen Corona

Die Spiele dauern bis zum 20. Februar. Während der Wettbewerbe in Peking sind in den Stadien nur ausgewählte Besucher zugelassen. Aus dem Ausland dürfen gar keine Zuschauer anreisen.

Alle Teilnehmer - neben den Sportlerinnen und Sportlern auch zehntausende Angestellte, Freiwillige und Journalisten - dürfen sich wegen der Corona-Restriktionen ausschließlich in einer "Olympia-Blase" aufhalten, die von der Außenwelt abgeschirmt ist. Trotzdem wurden nach Angaben der Organisatoren innerhalb dieser "Blase" bereits Hunderte Corona-Fälle festgestellt.