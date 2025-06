eilmeldung Nations League Deutschland verliert Spiel um Platz drei Stand: 08.06.2025 17:11 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Spiel um Platz drei in der Nations League verloren. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann unterlag in Stuttgart mit 0:2 gegen Vize-Weltmeister Frankreich.

Kein Nations-League-Titel - und auch nicht Platz drei: Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung hat die Fußball-Nationalmannschaft auch ihr zweites Spiel bei der Final-Four-Endrunde gegen Frankreich mit 0:2 (0:1) verloren.

Frankreichs Superstar Kylian Mbappé (45. Minute) und Bayerns Michael Olise (84.) sorgten mit ihren Treffern für die Entscheidung. Nach starker erster Halbzeit hatte es Deutschland vor 51.313 Zuschauern Torhüter Marc-André ter Stegen zu verdanken, dass es nicht mehr Gegentreffer setzte.

Am Mittwoch hatte die DFB-Elf ihr Halbfinale in München mit 1:2 gegen Portugal verloren. Es war bei der vierten Auflage das erste Mal, dass sich Deutschland für das Final-Four-Turnier qualifizieren konnte. Frankreich war 2020/21 bereits Titelträger und scheiterte diesmal mit einem spektakulären 4:5 gegen Spanien im Halbfinale. Das Finale zwischen Titelverteidiger Spanien und Portugal findet am Abend in München statt.

