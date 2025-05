eilmeldung 2. Bundesliga 1. FC Köln steigt in die Bundesliga auf Stand: 18.05.2025 17:49 Uhr

Der 1. FC Köln hat die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga geschafft. Nach einem 4:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern steht das Team als zweiter Aufsteiger neben dem HSV fest. Für die Relegationsspiele hat sich die SV Elversberg qualifiziert.

Der 1. FC Köln ist zurück in der Fußball-Bundesliga und hat dem Hamburger SV am 34. Spieltag noch die Zweitliga-Meisterschaft entrissen. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel besiegte den 1. FC Kaiserslautern souverän mit 4:0 und kehrt nach nur einem Jahr Unterbrechung ins Oberhaus zurück. Der HSV stand schon seit dem vergangenen Wochenende als Aufsteiger fest.

Den Hamburgern und Kölnern in die Bundesliga folgen könnte die SV Elversberg, die mit 2:1 beim FC Schalke 04 siegte und damit Rang drei festigte. Am Donnerstag wartet bereits das Relegations-Hinspiel gegen den 1. FC Heidenheim, der in der Bundesliga Rang 16 belegte. Vor heimischem Publikum in Spiesen-Elversberg kann das Team von Horst Steffen dann im Rückspiel am 26. Mai eine Sportsensation perfekt machen.

Braunschweig fürchtet Abstieg in 3. Liga

Ebenfalls in die Relegation muss Eintracht Braunschweig. Der einstige deutsche Meister kassierte im eigenen Stadion eine empfindliche 1:4-Schlappe gegen den 1. FC Nürnberg und muss den Absturz in die 3. Liga fürchten. Trainer Daniel Scherning wechselte schon vor der Halbzeit dreifach, die ersten Zuschauer verließen vor dem Pausenpfiff konsterniert das Stadion. In der Relegation wartet nun am 23. und 27. Mai Drittligist 1. FC Saarbrücken.

Weil Köln und Elversberg souverän ihre finalen Aufgaben meisterten, blieb das folgende Trio SC Paderborn, Fortuna Düsseldorf und Kaiserslautern sowieso ohne Chance auf einen Top-Drei-Platz. Paderborn patzte zudem und verlor mit 0:3 beim Karlsruher SC. Düsseldorf spielte 2:4 beim 1. FC Magdeburg, die Pfälzer blieben beim Aufsteiger aus Köln ohne Chance.