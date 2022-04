DDR-Rekordnationalspieler Joachim Streich ist tot Stand: 16.04.2022 14:40 Uhr

DDR-Rekordnationalspieler, Rekordtorschütze und eine ostdeutsche Fußballlegende: Joachim Streich ist mit 71 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Familie dem MDR. Der gebürtige Wismarer spielte für Rostock und Magdeburg.

Wenige Tage nach seinem 71. Geburtstag ist der DDR-Fußballrekordnationalspieler Joachim Streich gestorben. Das bestätigte seine Familien dem MDR. Zuletzt war er schwer krank gewesen. Eine Stammzellentransplantation musste wegen einer Lungenentzündung verschoben werden.

Streich schoss in 102 Länderspielen 55 Tore und spielte in 378 DDR-Oberligaspielen für Hansa Rostock und den 1. FC Magdeburg. Dabei erzielte er 229 Tore. In den Jahren 1979 und 1983 war er Fußballer des Jahres.