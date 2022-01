Handball-EM Zwei weitere Corona-Fälle im deutschen Team Stand: 22.01.2022 14:39 Uhr

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft muss bei der EM die beiden nächsten Coronafälle verkraften. Sebastian Firnhaber und Christoph Steinert wurden am Freitagabend positiv getestet.

Das teilte der Deutsche Handballbund am Samstag (22.01.2022) mit. Bei beiden deute der CT-Wert auf eine geringe Infektiosität hin. Das Duo vom Bundesligisten HC Erlangen steht der deutschen Mannschaft damit in den ausstehenden Hauptrundenspielen gegen Schweden am Sonntag und Russland am kommenden Dienstag nicht zur Verfügung.

Rückschlag für deutsche Hoffnungen

Steinert und Firnhaber sind die Fälle 12 und 13 im deutschen Team, beide Spieler haben sich im EM-Quartier in Bratislava auf ihren Zimmern in vollständige Isolation begeben. Nach vier durchweg negativen Testreihen ist dies ein Rückschlag in der Hoffnung, das Team vor allem nach sportlichen Gesichtspunkten aufstellen zu können.

Steinert war bereits am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden, durfte nach zwei negativen Befunden allerdings am Donnerstag gegen Spanien (23:29) kurzfristig mitspielen. Auch am Freitag gegen Norwegen (23:28) stand der Linkshänder auf dem Feld. Kreisläufer Firnhaber war wegen der vielen Coronafälle nachnominiert worden, hat bei der EM aber noch kein Spiel bestritten. Außer einem gemeinsamen Aufwärmen am Donnerstag hatte er laut DHB keinen Kontakt ohne FFP2-Maske zu Delegationsmitgliedern. Firnhaber und Steinert haben sich am Samstag bereits einem weiteren Test unterzogen.