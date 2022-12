1:0-Sieg gegen Portugal Marokko steht im WM-Halbfinale Stand: 10.12.2022 18:09 Uhr

Als erstes afrikanisches Team hat Marokko das Halbfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Die Mannschaft setzte sich im Viertelfinale mit 1:0 gegen Portugal durch.

Außenseiter Marokko ist als erste afrikanische Mannschaft überhaupt ins Halbfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft gestürmt und hat Portugal nach Hause geschickt. Der Außenseiter setzte sich dank eines Treffers von Youssef En-Nesyri in der 42. Minute im Al-Thumama Stadion von Doha mit 1:0 (1:0) gegen den Ex-Europameister durch.

Marokko beendete das Duell zu zehnt: Der nach etwas über einer Stunde eingewechselte Walid Cheddira sah in der hektischen Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte. Das Team von Trainer Walid Regragui löste mit dem Viertelfinal-Triumph Riesenjubel nicht nur unter den 44.198 meist marokkanischen Zuschauern im Stadion aus, sondern auch in der afrikanischen und arabischen Welt. Die Marokkaner spielen nun am kommenden Mittwoch im Halbfinale gegen den Sieger der Partie zwischen Titelverteidiger Frankreich und Vize-Europameister England, die am Abend im letzten Viertelfinale aufeinander treffen.

Weitere Informationen finden Sie auf sportschau.de.