Fußball-EM Deutschland gewinnt gegen Portugal

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft gegen das Team aus Portugal gewonnen. Die DFB-Elf setzte sich in ihrem zweiten Gruppenspiel mit 4:2 durch.

Der deutschen Nationalelf ist bei der Fußball-EM im zweiten Vorrundenspiel der erste Sieg gelungen. Sie bezwang Europameister Portugal in München mit 4:2. Dadurch rückte das Team von Bundestrainer Joachim Löw in der Gruppe F mit drei Punkten auf Rang zwei hinter Weltmeister Frankreich.

Mit einem Sieg gegen Ungarn im abschließenden Vorrundenspiel am kommenden Mittwoch - erneut in München - kann die deutsche Mannschaft das Weiterkommen aus eigener Kraft perfekt machen. Portugal bekommt es zeitgleich in Budapest mit Frankreich zu tun.

