Fußball-Bundesliga Bayern München ist deutscher Meister

Der FC Bayern München ist zum 29. Mal deutscher Fußball-Meister. Der Rekord-Titelträger gewann die Meisterschale zum siebten Mal in Folge und liegt in der Abschlusstabelle vor Vize-Meister Borussia Dortmund. Dem BVB brachte ein Sieg in Gladbach nichts mehr.

Leverkusen schaffte am letzten Bundesliga-Spieltag den Sprung in die Champions League. Hoffenheim verpasste eine Platzierung für Europa.