Trauer um Schwergewichts-Boxweltmeister US-Box-Legende George Foreman ist tot Stand: 22.03.2025 03:51 Uhr

Er galt als einer der Größten im Boxsport: Der ehemalige Schwergewichts-Boxweltmeister George Foreman ist tot. Der 76-Jährige starb im Kreis der Familie. Foreman war bekannt für seine Niederlage gegen Muhamed Ali 1974 und sein fulminantes Comeback.

Trauer um die US-Boxlegende: Der ehemalige Schwergewichts-Boxweltmeister George Foreman ist tot. Nach Angaben der Familie starb der 76-Jährige "im Kreise seiner Lieben". Foreman galt als einer der Größten im Boxsport.

Bis er im Oktober 1974 im legendären "Rumble in the Jungle" in der unerträglichen Dschungelhitze von Kinshasa gegen Muhammed Ali verlor, galt der US-Boxer als unbesiegbar. Trotzdem konnte Foreman vom Boxen nie lassen. 1977, im Alter von 28 Jahren, erklärte er seine Karriere nach einer K.o.-Niederlage gegen Jimmy Young vorerst für beendet.

Fulminantes Comeback

Zehn Jahre später startete er ein Comeback und krönte sich im November 1994, 20 Jahre nach der Schlacht gegen Ali, mit einem spektakulären K.o.-Sieg gegen Michael Moorer im Alter von 45 Jahren zum ältesten Schwergewichts-Weltmeister der Geschichte. Den Gürtel verteidigte Foreman 1995 mit einem hochumstrittenen Sieg gegen Axel Schulz. 1997 beendete er seine Karriere endgültig.