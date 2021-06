EM-Spiel unterbrochen Dänemarks Eriksen auf dem Platz kollabiert

Schockmoment in Kopenhagen: Beim EM-Spiel zwischen Dänemark und Finnland ist der dänische Mittelfeldstar Eriksen auf dem Platz kollabiert, lebensrettende Maßnahmen wurden eingeleitet. Die Partie wurde unterbrochen.

Das Vorrundenspiel der Fußball-EM zwischen Dänemark und Finnland ist unterbrochen worden. Zuvor war der dänische Mittelfeldspieler Christian Eriksen auf dem Platz kollabiert und regungslos liegen geblieben. Sofort herbeigerufene Helfer führten lebensrettende Maßnahmen aus. Seine Mitspieler standen sichtlich schockiert in der Nähe des 29-Jährigen.

Geschockte Mitspieler

Ein Stadionsprecher forderte das Publikum auf, auf den Sitzen zu bleiben, "bis es weitere Informationen gibt". Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor schickte die Spieler in die Kabine, nachdem Sanitäter und Notärzte versucht hatten, das Leben des Spielers von Inter Mailand mit einer Herzdruckmassage zu retten.

Die dänischen Spieler und die Fans im Parken waren sichtlich geschockt. Viele Akteure schlugen die Hände vor das Gesicht. Auch im Stadion wurde es sehr still, nachdem es zuvor beim ersten Auftritt der dänischen Mannschaft in Kopenhagen sehr stimmungsvoll zugegangen war. Die Aktion passierte in der 43. Minute ohne gegnerische Einwirkung.

Eriksen wurde in einem Spalier seiner Mitspieler eine Viertelstunde nach seinem Zusammenbruch hinter Plastikplanen aus dem Stadion gebracht.

Eriksen wenige Minuten vor dem Zwischenfall im Spiel gegen Finnland. Bild: AFP

"Noch nie erlebt"

"Das ist eine Situation, die ist Wahnsinn ohne Worte. Wir hoffen einfach nur das Beste", sagte Ex-Nationalspieler Christoph Kramer im ZDF. "Ich bin wie in Schockstarre, mir fehlen die Worte und mir fehlen die Worte eigentlich nie. Das sind Szenen, die habe ich noch nie erlebt." Das ZDF und Magenta TV unterbrachen im Anschluss zeitweise ihre Übertragung aus Kopenhagen.

Eriksen ist nicht der erste Fußballer, der während eines Spiels zusammenbricht: 2003 kollabierte etwa Marc-Vivien Foe aus Kamerun während einer Partie im Confed-Cup. Foe verstarb kurz nach seinem Zusammenbruch.