0:2 in Wembley Niederlage gegen England - EM-Aus für DFB-Elf

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach einer 0:2-Niederlage gegen England im Achtelfinale bei der Fußball-EM ausgeschieden. Thomas Müller vergab die Chance auf den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Deutschland ist im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft ausgeschieden. Der dreimalige Titelträger verlor vor 41.973 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion gegen England mit 0:2 (0:0). Es war das letzte Spiel für Joachim Löw als Bundestrainer. Für Löw endet damit nach fast 15 Jahren und 198 Länderspielen seine Zeit beim DFB. Nach diesem Turnier übernimmt Hansi Flick die Nationalmannschaft.

Raheem Sterling (75. Minute) und Harry Kane (86.) schossen die Tore für England gegen eine harmlose deutsche Mannschaft. Thomas Müller vergab in der 81. Minute bei einer der wenigen deutschen Tormöglichkeiten die Chance auf den zwischenzeitlichen Ausgleich.

DFB-Elf zu Spielbeginn mit Vorteilen

In der Anfangsphase spielte die DFB-Elf couragiert. Leon Goretzka, der bei seinem ersten Startelf-Einsatz bei diesem Turnier wie erwartet Ilkay Gündogan (Schädelprellung) ersetzte, war nach einem feinen Pass von Thomas Müller kurz vor der Strafraumgrenze nur durch ein Foul zu stoppen (8.). Den Freistoß aus zentraler Position schoss Kai Havertz aber in die englische Mauer.

Neben Goretzka war auch Havertz' Chelsea-Kollege Timo Werner neu in die Startelf gerückt. Der Angreifer hatte nach einer guten halben Stunde die beste Chance zur Führung, scheiterte aber an Keeper Jordan Pickford (32.). Zwanzig Minuten vor Schluss musste Werner raus, für ihn kam Serge Gnabry.

Zwischen den beiden Chancen und in der Viertelstunde vor der Halbzeit dominierten aber die Engländer. Die Deutschen verloren zu viele Zweikämpfe im Mittelfeld, die Engländer spielten aggressiver und erarbeiteten sich zeitweise ein deutliches Übergewicht. Joshua Kimmich etwa war ständig in der Defensive gebunden und konnte offensiv kaum Akzente setzen. Dies gelang den Engländern besser.

"Das ist ein bitterer Abend"

"Gefühlt war es so, dass sich immer mehr in unserer Hälfte abgespielt hat. Und die Kontermöglichkeiten haben wir nicht genutzt", sagte Kapitän Manuel Neuer nach dem Spiel. "Das war K.o.-Runde, wir haben gegen England gespielt, das ist eine gute Nation." Das Spiel sei lange "auf der Kippe gewesen".

Bis zum 0:1-Rückstand sei es ein ausgeglichenes Spiel gewesen sagte Toni Kroos. Das DFB-Team habe bis dahin kaum englische Chancen zugelassen, aber auch kaum eigene Tormöglichkeiten gehabt. "Bis dahin war es ein absolut ordentliches Spiel. Beide Mannschaften haben sich ein bisschen neutralisiert. Das 1:0 hat alles verändert", sagte Kroos. Insgesamt sei das Aus "sehr, sehr bitter".

"Wenn du im Achtelfinale rausfliegst, ist es natürlich enttäuschend. Das ist ein bitterer Abend", sagte Kai Havertz.

"Es tut mir leid, dass wir raus sind"

Für Löw endet mit dem EM-Aus nach fast 15 Jahren und 198 Länderspielen die Zeit als Bundestrainer. "Es war eine große Enttäuschung für uns alle", sagte Löw in der ARD. "Es tut uns leid, dass wir jetzt aus dem Turnier raus sind."

In der Runde der letzten Acht treffen die Engländer am Samstag (21.00 Uhr) in Rom auf den Sieger der Partie Schweden gegen die Ukraine.