4:2-Sieg gegen SC Freiburg RB Leipzig erstmals DFB-Pokalsieger Stand: 21.05.2022

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat erstmals den DFB-Pokal gewonnen. Die Sachsen setzten sich im Endspiel im Berliner Olympiastadion trotz Unterzahl gegen den SC Freiburg im Elfmeterschießen mit 4:2 durch.

Mit letzter Kraft hat RB Leipzig in einem Final-Krimi den ersten großen Titel der jungen Vereinsgeschichte gewonnen. Das Team von Trainer Domenico Tedesco gewann in Berlin das Finale gegen den SC Freiburg mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 (0:1, 1:1) gestanden. Die Freiburger Christian Günter und Ermedin Demirovic verschossen jeweils einen Elfmeter.

Vor 74.322 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion hatte Maximilian Eggestein (19. Minute) die Freiburger in Führung geschossen. Christopher Nkunku sorgte in der 76. Minute für den Ausgleich und rettete den Bundesliga-Vierten in seinem dritten Pokalfinale in die Verlängerung. Leipzig spielte ab der 57. Minute in Unterzahl, nachdem Abwehrspieler Marcel Halstenberg wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte.