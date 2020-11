Der Deutsche Fußball-Bund hält die Austragung von Länderspielen und Reisen quer über den Kontinent trotz steigender Coronazahlen weiter für gerechtfertigt und verweist vor allem auf vertragliche Verpflichtungen.

Für den Verband seien die abgeschlossenen Verträge bindend, "sofern die behördlichen Verfügungslagen dies erlauben", hieß es vom DFB in einer Mitteilung am Dienstag (17.11.2020), wenige Stunden vor dem abschließenden Nations-League-Gruppenspiel in Sevilla gegen Spanien.

Sportlich seien die Länderspiele - die Partie gegen Spanien ist bereits die achte seit Anfang September - für die DFB-Auswahl ein wichtiger Gradmesser auf dem Weg zur EM 2021. Noch größer ist der wirtschaftliche Faktor, da die Einnahmen durch die Nationalmannschaft für die finanzielle Unterstützung des Amateur- und Nachwuchsbereiches essenziell sei. So erhalten die 21 Landesverbände jährlich zwölf Millionen Euro vom DFB.

Alle Spieler und Offizielle würden sich während der gesamten Abstellungsperiode konsequent und diszipliniert an die Maßnahmen des Hygienekonzepts halten, hieß es vonseiten des DFB weiter. Dies werde auch dadurch dokumentiert, "dass bisher keine Corona-Fälle im Kreis der Nationalmannschaft aufgetreten sind".

Kritik am Umgang mit Positivtests bei Ukraine

Die Kritik an den Länderspielen war rund um das Nations-League-Spiel der DFB-Elf gegen die Ukraine weiter angewachsen, trotz dreier positiver Coronatests beim Gegner hatte das Gesundheitsamt in Leipzig vor dem Anpfiff grünes Licht gegeben.

Der DFB verwies erneut darauf, dass für die Austragung eines Spiels die jeweiligen behördlichen Verfügungslagen in den Veranstaltungsorten sowie die Weisungen der zuständigen Gesundheitsämter maßgeblich sind. "Diese sind für den DFB bindend, nach ihnen richtet sich der Spielbetrieb der Nationalmannschaften", hieß es.

Doch nachdem die Zahl der positiven Coronatests beim Team der Ukrainer inzwischen auf sieben gestiegen ist (sechs Spieler, ein Physio), wächst das Unverständnis, weiter am Länderspielbetrieb festzuhalten. Am Dienstagnachmittag teilte der ukrainische Verband schließlich mit, dass die UEFA über die Absage der Partie zwischen der Schweiz und der Ukraine informiert habe.

Coronafälle bei mehreren Nationalteams

In Wien sitzt Südkoreas Nationalmannschaft nach einem Corona-Ausbruch in einem Hotel in Isolation. Unter den Infizierten ist auch der Freiburger Bundesligaprofi Changhoon Kwon, der bereits wieder zurück bei seinem Club in Quarantäne ist und bei dem nach Vereinsangaben auch ein zweiter Test positiv ausgefallen war.

Norwegen hat seine Mannschaft um Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland nach dem Coronafall von Vize-Kapitän Omar Elabdellaoui in Quarantäne und nach Hause geschickt. Die Premier League vermeldete einen neuen Spitzenwert von 16 Positivtests bei Spielern innerhalb einer Woche.

Löw demonstriert Gelassenheit

Bei der Ukraine standen vier der positiv getesteten Spieler auch gegen Deutschland auf dem Platz, Bundestrainer Joachim Löw blieb dennoch gelassen. "Die Testungen am Freitag und Samstag vor dem Spiel waren ja alle negativ. Der Arzt hat uns versichert, dass wir keine Angst zu haben brauchen: Denn wenn jemand am Spieltag getestet wird, ist er nicht infektiös", sagte Löw. Und Tim Meyer, Vorsitzender der Medizinischen Kommission des DFB und der UEFA, sagte: "Während des Spiels ist die Ansteckungsgefahr ohnehin deutlich geringer als im Umfeld."