Darts-WM Clemens erster Deutscher im Halbfinale Stand: 01.01.2023 22:45 Uhr

Darts-Profi Gabriel Clemens ist am Sonntag bei der Weltmeisterschaft ins Halbfinale eingezogen. Der Saarländer gewann im Londoner „Ally Pally“ gegen Gerwyn Price mit 5:1 und sorgte damit für die nächste Sensation.

Nach dem historischen WM-Erfolg von Gabriel Clemens am vergangenen Freitag hat der Saarländer für die nächste Sensation gesorgt. Der German Giant besiegte am Sonntag im Londoner „Ally Pally“ Gerwyn Price aus Wales mit 5:1.

Clemens war im ersten Satz chancenlos gegen den Weltmeister von 2021. Doch Price konnte sein Niveau nicht lange halten. Der Saarwellinger hingegen agierte konstant auf hohem Level und übernahm die Spielführung.

Nach einem 1:3-Satzrückstand spielte Price dann mit einem Gehörschutz. Doch auch diese höchst ungewöhnliche Maßnahme brachte keine Wende mehr.

Historischer WM-Erfolg

Der German Giant gewann die Partie mit 5:1 und ist nach dem Coup der erste Deutsche, der in der WM-Geschichte ein Halbfinale erreicht hat.

"Das ist atemberaubend. Danke Deutschland! Ich habe keine Worte dafür. Ich habe den Weltranglistenersten geschlagen. Das ist unfassbar", sagte Clemens in einer ersten Reaktion noch auf der Bühne.

Clemens trifft im Halbfinale auf Smith

Im Halbfinale trifft Clemens am Montag auf den Engländer Michael Smith. Der Vizeweltmeister von 2019 und 2022 setzte sich am Sonntagnachmittag in seinem Viertelfinalduell mit 5:3 gegen Landsmann Stephen Bunting durch. Smith führte lange deutlich und nutzte schließlich seinen zweiten Matchdart zum 3:1 im achten Satz.