Kanada will wegen der Corona-Pandemie keine Sportler zu den Olympischen Spiele nach Japan schicken. Nun denkt auch das IOC über eine Verschiebung des Events nach. Drei Szenarien sind denkbar.

Kanada will wegen der Corona-Pandemie keine Sportler zu den Olympischen Sommerspielen sowie den Paralympischen Spielen in Tokio entsenden, wenn diese wie bislang geplant im Sommer stattfinden. "Nichts ist wichtiger als die Gesundheit und Sicherheit unser Athleten und der Weltgemeinschaft", begründeten das kanadische Olympische Komitee und das kanadische Paralympische Komitee in einer gemeinsamem Erklärung ihren Beschluss.

Premier Abe: Verschiebung möglich

Auch Japans Premierminister Shinzo Abe sprach erstmals von einer Verschiebung der Sommerspiele in seinem Land. Vor dem Parlament sagte er, dass damit gerechnet werden müsse. Von einer Absage könne aber keine Rede sein. "Es ist schwierig, Spiele unter diesen Umständen abzuhalten, wir müssen über eine Verschiebung entscheiden, wobei die Gesundheit der Athleten oberste Priorität hat", sagte Premierminister Abe. Die endgültige Entscheidung aber liege beim Internationalen Olympische Komitee (IOC).

Die kanadische Entscheidung und Abes Aussage erhöhen den Druck auf das IOC, die für den Zeitraum vom 24. Juli bis 9. August geplanten Olympischen Sommerspiele zu verlegen. Das IOC hatte am Sonntag angekündigt, innerhalb von vier Wochen über eine mögliche Verschiebung der Spiele zu entscheiden. Eine vollständige Absage des Großereignisses schloss IOC-Präsident Thomas Bach in einem Brief an die Sportler jedoch aus. Nun sind drei Szenarien denkbar.

Drei Optionen

Szenario 1: Die Olympischen Spiele werden in den Herbst verschoben. Von den klimatischen Bedingungen wäre das ohnehin die beste Variante, hatte es doch schon große Kritik an dem Sommertermin wegen der großen Hitze in Tokio gegeben. Doch ob sich die Corona-Krise nur wenige Monate nach dem derzeitigen Termin (24. Juli bis 9. August) tatsächlich gebessert hat, erscheint fraglich. Auch dürften die zahlungskräftigen TV-Sender aus den USA kaum damit einverstanden sein, da in dieser Zeit die großen amerikanischen Ligen wieder im Spielbetrieb sind.

Szenario 2: Das Event wird ähnlich wie die Fußball-EM um exakt ein Jahr verschoben, also weiterhin im Sommer. Diese Variante gibt dem IOC und den Veranstaltern alle Zeit, das Virus sollte bis dahin eingedämmt sein. Allerdings müsste der Sportkalender stark angepasst werden. Im Sommer 2021 sind zum Beispiel die Weltmeisterschaften der Schwimmer in Fukuoka (Japan) und die der Leichtathleten in Eugene (USA) vorgesehen.

Szenario 3: Olympia wird auf 2022 verschoben. Der Termin hätte den Vorteil, dass genügend Zeit bliebe, den Sportkalender anzupassen. Allerdings würden sie dann im selben Jahr wie die Olympischen Winterspiele stattfinden, und beide Ereignisse in einem Jahr wären für das IOC vermutlich schwer zu stemmen - auch wenn bis 1992 Sommer- und Winterspiele stets im gleichen Jahr stattfanden. Zudem ist Ende 2022 auch noch die Fußball-WM in Katar angesetzt.

Einmaliges Vorgehen

Eine Olympia-Verschiebung wäre eine historisch einmalige Entscheidung. Eine Absage gab es in der Vergangenheit dagegen schon einige Male. Im Ersten Weltkrieg wurden die Sommerspiele 1916 (Berlin), im Zweiten Weltkrieg die Sommerspiele 1940 (Tokio) und 1944 (London) sowie die Winterspiele 1940 (Cortina d'Ampezzo) und 1944 (Sapporo) gestrichen.