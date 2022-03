Bundesliga Gladbach schickt Hertha auf Abstiegsplatz Stand: 12.03.2022 20:22 Uhr

Borussia Mönchengladbach gewinnt gegen Hertha BSC und macht damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die Berliner rutschen hingegen auf einen direkten Abstiegsplatz in der Fußball-Bundesliga.

Eine Beurlaubung von Trainer Tayfun Korkut durch die Hertha wird daher nach der fünften Niederlage hintereinander wahrscheinlicher. Die Gladbacher, für die Alassane Pléa (24.) und Matthias Ginter trafen, bauten ihren Vorsprung auf den Relegationsplatz auf sieben Punkte aus und sind damit zunächst aus dem Gröbsten raus.

Das 2:3 beim VfB Stuttgart, das sich die Gladbacher trotz eines 2:0-Vorsprungs eingehandelt hatten, schien keine Spuren hinterlassen zu haben. Die Borussia, die an der Seitenlinie auf den mit dem Coronavirus infizierten Trainer Adi Hütter verzichten mussten, begann offensiv und attraktiv gegen eine Mannschaft, die 1:4 gegen Eintracht Frankfurt verloren hatte und nahtlos an die Leistung anknüpfte.

Die Hertha durfte sehr zufrieden sein, zur Pause nur mit 0:1 zurückgelegen zu haben. Den Gladbachern boten sich viele gute Chancen. Breel Embolo schoss Torwart Marcel Lotka aus elf Metern in zentraler Position in die Arme, wenig später an den Pfosten. Da waren nichtmal zehn Minuten gespielt.

Elfmeter nach Eingriff des Videoassistenten

Für den überfälligen Führungstreffer benötigte Gladbach den Eingriff des Videoassistenten, denn Schiedsrichter Florian Badstübner hatte ein klares Foul von Marc Oliver Kempf an Marcus Thuram zunächst übersehen. Den nachträglich verhängten Elfmeter verwandelte Pléa zum 1:0 (24.).

Hertha zunächst deutlich verbessert

Korkut wechselte zur zweiten Halbzeit Suat Serdar für den defensiveren Santiago Ascacíbar ein und belebte die Hertha damit tatsächlich. Gut 33.000 Zuschauer im Borussia-Park sahen nun eine offene Partie und bei einem Kopfball von Kempf sogar die Chance zum Ausgleich (54.).

Fünf Minuten später aber machten die Gladbacher dem kurzen Spuk ein Ende. Ginter, der den Verein nach der Saison ablösefrei verlassen wird, köpfte nach einem Eckstoß zum 2:0 ein.

Jubel bei Peintinger

Die Hertha hielt die Spielanteile zwar weiter offen und kam auch durch den eingewechselten Jurgen Ekkelenkamp noch zu einem Lattenschuss (77.), an dem verdienten Sieg der Gladbacher gab es aber keine Zweifel.

Assistenztrainer Christian Peintinger, der seinen Chef Hütter vertrat, durfte sich über drei Punkte und eine gute Leistung freuen.

Gladbach am Freitag beim VfL Bochum

Gladbach eröffnet am Freitagabend (18.03.2022) den 27. Spieltag mit einem Auswärtsspiel beim VfL Bochum. Hertha hat einen Tag länger Pause und spielt dann zu Hause gegen die TSG Hoffenheim.