Ex-Fußballfunktionäre Blatter und Platini des Betrugs angeklagt Stand: 02.11.2021 17:09 Uhr

Die Ex-Fußballfunktionäre Blatter und Platini sind in der Schweiz wegen Betrugs in Millionenhöhe angeklagt worden. Die damals von Blatter geführte FIFA soll zwei Millionen Schweizer Franken zu Unrecht an Platini gezahlt haben.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat den früheren FIFA-Präsidenten Sepp Blatter und den ehemaligen UEFA-Chef Michel Platini wegen einer Millionenzahlung des Betrugs angeklagt. Den beiden Ex-Spitzenfunktionären wird vorgeworfen, unrechtmäßig eine Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken vom Fußball-Weltverband an den Franzosen Platini erwirkt zu haben.

"Die von der BA erhobenen Beweise haben den Verdacht erhärtet, dass diese Zahlung an Platini ohne Rechtsgrundlage erfolgte. Durch diese Zahlung wurde die FIFA am Vermögen geschädigt und Platini unrechtmäßig bereichert", heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Blatter: "Blicke Verhandlung mit Optimismus entgegen"

Blatter reagierte gelassen. "Ich blicke der Verhandlung vor dem Bundesstrafgericht mit Optimismus entgegen", teilte er über seinen Sprecher Thomas Renggli mit. "Ich hoffe, dass damit diese Geschichte ein Ende findet und alle Fakten sauber aufgearbeitet werden." Blatter hat wie Platini stets alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Der Kern der Anklage ist die Zahlung von zwei Millionen Franken (1,86 Millionen Euro) der damals von Blatter geführten FIFA an Platini aus dem Jahr 2011. Das Geld habe Platini für Beratertätigkeiten für die FIFA zwischen 1998 und 2002 erhalten, teilte Blatter mit. Bei der Zahlung seien die entsprechenden Sozialabgaben abgerechnet worden, und Platini habe den Betrag in der Schweiz versteuert.

Vorwurf der Veruntreuung und Urkundenfälschung

Die Bundesanwaltschaft stellte dagegen bei ihren Ermittlungen fest, dass Platini während seiner Tätigkeit als Blatters Berater zwischen 1998 und 2002 eine jährliche Entschädigung von 300.000 Schweizer Franken vereinbart und von der FIFA erhalten habe. Acht Jahre nach Ende dieser Tätigkeit habe Platini die zwei Millionen Franken eingefordert und unter Mitwirkung von Blatter von der FIFA bekommen.

Die Strafverfolger werfen Blatter zudem Veruntreuung und Urkundenfälschung vor. Platini muss sich für die Mithilfe dabei verantworten. Die FIFA-Ethikkommission hatte Blatter und Platini vor sechs Jahren gesperrt. Das bedeutete auch das Ende ihrer Karriere.