Medienberichte Bielefeld trennt sich von Trainer Neuhaus

Dem Aufstiegshelden wird der Erfolg im Abstiegskampf wohl nicht mehr zugetraut: Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge von Trainer Uwe Neuhaus getrennt. Wer dem 61-Jährigen folgen soll, ist offen.

Eine offizielle Bestätigung des Tabellen-Sechzehnten für die Berichte von "Kicker", "Westfalen-Blatt" und der "Neuen Westfälischen" lag am Montag zunächst nicht vor. Die Entscheidung soll in einer gemeinsamen Sitzung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat gefallen sein.

"Es ist unsere Aufgabe, mit der Situation verantwortungsvoll und im Sinne des Klubs umzugehen. Geschäftsführung und Gremien werden gemeinsam analysieren und bewerten", hatte Sportdirektor Samir Arabi am Sonntag dem "Westfalen-Blatt" gesagt.

Bielefeld zuletzt auf der Suche nach defensiver Stabilität

Für Kritik an Neuhaus' Arbeit hatte zuletzt vor allem die fehlende Stabilität in der Defensive gesorgt. In den Spielen gegen Frankfurt (1:5), Köln (1:3), München (3:3), Wolfsburg (0:3) und Dortmund (0:3) gab es jeweils mindestens drei Gegentreffer und insgesamt nur einen Zähler.

In der Tabelle liegt Bielefeld mit 18 Punkten auf dem Relegationsrang, einen Zähler vor Mainz 05. Zudem hat Bielefeld noch ein Spiel mehr als die Konkurrenz zu bestreiten. Am 10. März steigt das Nachholspiel gegen Werder Bremen. Wer die Ostwestfalen schon am kommenden Sonntag gegen Neuhaus' langjährigen Klub 1. FC Union Berlin betreuen soll, war zunächst offen.