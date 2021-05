Fußball-Bundesliga Bayern zum neunten Mal in Folge Meister

Der neunte Meistertitel in Folge, der 31. insgesamt: Der FC Bayern München hat seinen Erfolgskurs fortgesetzt. Das Team um den scheidenden Trainer Hansi Flick profitierte vom Dortmunder Sieg in Leipzig.

Der FC Bayern München ist zum 31. Mal deutscher Fußball-Meister. Nach der 2:3-Niederlage von RB Leipzig bei Borussia Dortmund können die Münchner von den Sachsen, die sieben Punkte weniger haben, nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Das Heimspiel der Bayern am Abend gegen Borussia Mönchengladbach ist demnach nicht mehr entscheidend für den Titelkampf.

Für die Münchner ist es die neunte Meisterschaft nacheinander. Und für den 30. Titelgewinn zu Bundesligazeiten erhalten sie nun einen fünften Meisterstern auf den Trikots. Für Angreifer Thomas Müller und Abwehrspieler David Alaba ist es der zehnte Meistertitel, sie sind damit die Rekordmeister unter den Spielern.

Die Bayern, die in der vergangenen Saison das Triple schafften, holen damit in diesem Jahr nur einen Titel. Im DFB-Pokal waren sie in der 2. Runde gegen den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeschieden. Und in der Champions League scheiterten sie als Titelverteidiger im Viertelfinale an Paris Saint-Germain.

Meistertrainer Flick geht

Für Hansi Flick ist der insgesamt siebte Titelgewinn unter seiner Leitung als Chefcoach und das Abschiedsgeschenk an den FC Bayern. Der 56-Jährige wird seinen Vertrag zum Saisonende vorzeitig auflösen. Flick wird als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw gehandelt. Der 61-Jährige hört nach der Europameisterschaft im Sommer beim DFB auf. Nachfolger von Flick als Bayern-Coach wird Julian Nagelsmann, der für eine hohe Ablösesumme von RB Leipzig nach München wechselt.