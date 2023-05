eilmeldung 2:1-Sieg gegen Köln Bayern München ist Deutscher Fußballmeister Stand: 27.05.2023 17:56 Uhr

Bayern München ist Deutscher Meister - zum elften Mal in Folge. Der FC schlug den 1. FC Köln mit 2:1. Rivale Borussia Dortmund schaffte gegen den FSV Mainz nur ein 2:2. Schalke steigt ab.

Bayern München ist Deutscher Meister - zum elften Mal in Folge. Der FC schlug den 1. FC Köln mit 2:1. Rivale Borussia Dortmund schaffte gegen den FSV Mainz nur ein 2:2. Schalke steigt ab.

Der FC Bayern München ist erneut deutscher Fußball-Meister. Das Team von Trainer Thomas Tuchel gewann am Samstag 2:1 (1:0) beim 1. FC Köln. Die Bayern zogen so am letzten Spieltag noch an Borussia Dortmund vorbei. Der BVB kam gegen FSV Mainz 05 nicht über ein 2:2 (0:2) hinaus.

Als zweiter Absteiger neben Hertha BSC steht der FC Schalke 04 nach dem 2:4 (1:2) bei Pokalfinalist RB Leipzig fest. Der VfB Stuttgart muss nach einem 1:1 (0:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim in die Relegation.

Weitere Informationen finden Sie auf sportschau.de