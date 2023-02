Olympische Spiele 2024 Baltenstaaten drohen mit Boykott Stand: 03.02.2023 15:29 Uhr

Die baltischen Staaten und Polen haben sich in einer gemeinsamen Erklärung der für Sport zuständigen Minister entschieden gegen den Vorstoß des IOC ausgesprochen, russische und belarusische Sportler wieder im Weltsport zuzulassen. Polens Minister sprach von einer Koalition von fast 40 Staaten und deutete einen möglichen breiten Boykott der Olympischen Spiele 2024 an. Aus der US-Politik gab es dagegen Zustimmung für die IOC-Pläne.

"Wir, die Sportminister der baltischen Staaten und Polens, verurteilen die Bemühungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC)", hieß es am 2. Februar von Piret Hartman (Estland), Anda Caksa (Lettland), Jurgita Siugzdiniene (Litauen) und Kamil Bortniczuk (Polen).

Polens Sportminister Bortniczuk sprach im polnischen Staatsfernsehen von einer breiten Front von weiteren Staaten und Regierungen, die sich gegen die Bemühungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) stellten, Sportler aus Russland und Belarus wieder als neutrale Athleten im Weltsport zuzulassen und ihnen so auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris zu ermöglichen.

Polens Sportminister: "40 Länder gegen IOC-Vorstoß"

"Ich denke, dass in der kommenden Woche 40 Länder einen sehr festen und sehr klaren Standpunkt gegen Starts von Russen und Belarusen bei Olympia einnehmen werden", sagte Bortniczuk und stellte eine eindeutige gemeinsame Positionierung in Aussicht, die bis Ende kommender Woche erfolgen soll.

Die Bemühungen, russische und belarusische Athleten unter dem Deckmantel der Neutralität zurückzubringen, legitimierten die politischen Entscheidungen und die weiter verbreitete Propaganda der beiden Länder, betonte die Gruppe aus dem Baltikum und Polen in ihrer gemeinsamen Erklärung. Der Sport werde dafür eingesetzt, um von der illegalen Aggression gegen die Ukraine abzulenken.

Möglicher Boykott von Olympia 2024

Polens Minister Bortniczuk deutete zudem einen möglichen Olympia-Boykott mehrerer Nationen an, sollte das IOC seine Pläne mit Russland aufrechterhalten. "In diesem Fall werden wir Teil einer Koalition sein, die groß genug sein wird, dass es sinnlos wäre, die Spiele abzuhalten", wurde er in der BBC zitiert.

US-Regierung unterstützt IOC-Vorstoß

Bei seiner Erklärung ging das Mitglied der polnischen Regierung davon aus, dass sich neben den Mitgliedern der Europäischen Union, Großbritannien und Kanada auch die USA gegen das IOC stellen würden. Allerdings hatte Washington in einem Statement am Donnerstag (02.02.2023) klargestellt, den Kurs von IOC-Präsident Thomas Bach zu unterstützen. Athleten aus Russland und Belarus sollten an Olympischen Spielen teilnehmen dürfen, allerdings nicht unter ihrer Flagge, teilte das Weiße Haus mit.

In Deutschland hatte die für den Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die IOC-Pläne strikt abgelehnt und als "völlig falschen Weg" bezeichnet.

Athleten Deutschland gegen Rückkehr Russlands

Auch die Vereinigung "Athleten Deutschland", die die Aktiven repräsentiert, hält eine Rückkehr Russlands in den Weltsport zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht. Der IOC-Vorstoß sei vorschnell und sende das falsche Signal, hieß es in einer Mitteilung. "Zahlreiche Umsetzungsfragen zur Wiedereingliederung bleiben unbeantwortet." Eine überfällige und differenzierte Debatte zu roten Linien und Sanktionskriterien im Weltsport werde vom IOC "im Keim erstickt".

Kritik gab es auch von der unabhängigen Athletenvereinigung "Global Athlete": Selbst wenn russische Sportler unter neutraler Flagge starteten, hieß es in einer Mitteilung, sei es doch klar, dass der Sport ein fester Bestandteil der außenpolitischen Strategie Russlands sei.

DOSB auf IOC-Linie

Verständnis für den IOC-Vorstoß gab es dagegen aus den Reihen der Verbände. Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB) sagte im Deutschlandfunk, Sanktionen gegen Staaten seien richtig, nicht aber gegen Sportler: "Wenn ich es ernst nehme, dass es im Kern um die Athleten geht, muss ich die Athleten trennen von den Staaten."

Auch der DOSB hatte gegenüber der Sportschau mitgeteilt, den IOC-Vorstoß zu unterstützen und Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus die Teilnahme zu ermöglichen, "unter strengen Voraussetzungen", die im Wesentlichen dem auch vom IOC aufgestellten Kriterienkatalog entsprechen: Ein Start sollte nur für neutrale Teilnehmende möglich sein, es dürften keine Flaggen, Farben, nationalen Symbole zu sehen sein und auch keine Hymnen gespielt werden.

Eine Neutralität, wie sie zuletzt bei den Olympischen Spielen praktiziert wurde, als etwa russische Farben auf den Trikots zu sehen waren, sei nicht ausreichend, hieß es vom DOSB. Bei den Olympischen Spielen in Peking waren Teilnehmende aus Russland als neutrales Team "des Russischen Olympischen Komitees" angetreten, als Folge des Skandals um systematisches Doping in Russland.

Dass der DOSB auf IOC-Linie eingeschwenkt ist, dürfte wohl auch damit zusammenhängen, dass der Dachverband unter Präsident Thomas Weikert die Pläne für eine erneute deutsche Olympia-Bewerbung voranbringen möchte.

Ukraine hat Vorstoß des IOC scharf kritisiert

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) um Präsident Thomas Bach hatte zuletzt eine Kontroverse mit der Ankündigung ausgelöst, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus trotz des Krieges in der Ukraine Möglichkeiten zur Teilnahme an internationalen Wettkämpfen eröffnen zu wollen. Damit könnte diesen Sportlern auch der Weg zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris offenstehen, wenn auch nur unter neutraler Flagge. Die Ukraine kritisierte diesen Vorstoß des IOC scharf - und drohte mit einem Olympia-Boykott.

"Es geht nicht um den Pass", sagte der ukrainische Skeletonpilot Vladyslav Heraskevych gegenüber der ARD. "Russische Sportler sind keine zufällige Gruppe, jeder hat seine Geschichte und die Statistik sagt: Circa 85 Prozent der russischen Sportler sind Angehörige von Militär, Polizei oder anderen staatlichen Strukturen."

Breite Kritik gab es zudem wegen der Umsetzbarkeit der IOC-Voraussetzungen für eine Wiedereingliederung Russlands. Vor allem die Forderung, dass die Teilnehmenden ein "klares Bekenntnis" abgeben müssten, den Krieg in der Ukraine nicht zu unterstützen, erscheint realtitätsfern.

IOC beruft sich auf Neutralität und UN-Charta

Das IOC berief sich in seiner Haltung auf die Olympische Charta, aber auch auf Expertisen der Vereinten Nationen (UN), wonach Athleten nicht allein aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit ausgeschlossen werden dürften. In der Historie gab es einen unterschiedlichen Umgang seitens des IOC: Während der Zeit der Balkankriege etwa durften Teilnehmende aus dem früheren Jugoslawien als unabhängiges Team starten, unter olympischer Flagge. Südafrika hingegen blieb während der Zeit des Apartheid-Regimes von den Spielen ausgeschlossen.

Für die aktuelle Haltung des IOC hinsichtlich Russland und Belarus gebe es großen Rückhalt bei den internationalen Verbänden, hatte IOC-Präsident Bach nach Konsultationen mit den Nationalen Olympischen Komitees (NOK) betont. Der IOC-Vorstoß werde auch von einer Mehrheit der NOKs mitgetragen, hieß es auch vom DOSB.

Allerdings sprach sich der Leichtathletik-Weltverband in einem ersten Statement nach dem IOC-Vorstoß gegen eine Rückkehr der Athleten zu internationalen Wettkämpfen und den Olympischen Spielen aus.

Ukraine-NOK berät über Boykott

Das Nationale Olympia-Komitee der Ukraine kam am Freitag (03.02.2023) zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen und beriet dabei auch über die Frage eines künftigen Olympia-Boykotts. Man werde weiter "entschlossen gegen eine Zulassung der russischen und belarussischen Sportler zu internationalen Veranstaltungen und zu Olympischen Spielen" vorgehen, teilte Sportminister und NOK-Chef Wadym Hutzajt im Anschluss mit.

Sollten diese Bemühungen um einen Ausschluss Russlands im Vorfeld der Olympischen Spiele 2024 scheitern, werde das NOK über die Frage eines Boykotts abstimmen, so Hutzajt. "Wenn es uns nicht gelingt, dann - das ist nur meine persönliche Meinung - müssen die Olympischen Spiele boykottiert werden."