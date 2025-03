Spenden Hilfe für die Menschen nach dem Erdbeben in Südostasien Stand: 28.03.2025 19:37 Uhr

Wenn Sie für die Menschen in Südostasien spenden wollen, finden Sie hier Hilfsorganisationen und Bankverbindungen.

"Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" rufen mit folgendem Konto gemeinsam zu Spenden auf:



BEH und ADH

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank

Stichwort: ARD/ Erdbeben Südostasien

www.spendenkonto-nothilfe.de

"Bündnis Entwicklung Hilft" ist ein Zusammenschluss von Brot für die Welt, Christoffel-Blindenmission, DAHW, German Doctors, Kindernothilfe, medico international, Misereor, Plan International, terre des hommes, Welthungerhilfe sowie das assoziierte Mitglied Oxfam leisten als Bündnis Entwicklung Hilft akute und langfristige Hilfe bei Katastrophen und in Krisengebieten.

www.entwicklung-hilft.de

"Aktion Deutschland Hilft" ist ein Zusammenschluss von 23 deutschen Hilfsorganisationen, darunter action medeor, ADRA, Arbeiter-Samariter-Bund, AWO International, CARE Deutschland, Habitat for Humanity, HELP - Hilfe zur Selbsthilfe, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst, World Vision Deutschland, Der Paritätische (darüber aktiv: arche Nova, Bundesverband Rettungshunde, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Hammer Forum, Handicap International, Help Age Deutschland, Kinderverband Global-Care, LandsAid, SODI und Terra Tech)

www.aktion-deutschland-hilft.de

Außerdem rufen zu Spenden auf:

Humedica

IBAN: DE86 7335 0000 0000 0047 47

BIC: BYLADEM1ALG

Sparkasse Allgäu

Stichwort: Erdbeben Südostasien

www.humedica.org



UNO-Flüchtlingshilfe e.V.

BIC: COLSDE33

IBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50

Sparkasse KölnBonn

Stichwort: Erdbeben

www.uno-fluechtlingshilfe.de/