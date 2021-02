Spahn zur Corona-Pandemie "Bisherigen Erfolg nicht verspielen"

Gesundheitsminister Spahn hat trotz sinkender Corona-Zahlen für Vorsicht geworben. "Wenn wir jetzt öffnen, verspielen wir den bisherigen Erfolg." Frühere Impfungen für Kita-Personal und Grundschullehrer wolle er prüfen.

Gesundheitsminister Jens Spahn hat trotz sinkender Zahlen um Verständnis für weiter nötige Beschränkungen geworben. "Dieser Winter ist hart, das hatten wir erwartet, aber es fühlt sich nun viel härter an. Wir alle wollen unseren Alltag zurück", sagte er und erinnerte daran, dass in manchen Bundesländern gestern unter anderen Umständen der Karneval begonnen hätte. "Aber das geht nicht, noch nicht." Die Infektionszahlen sinken, aber sie seien noch nicht stark genug gesunken. Das Infektionsgeschehen sei noch zu hoch, die Virusmutationen zu gefährlich.

"Wenn wir jetzt öffnen, verspielen wir den bisherigen Erfolg", betonte der CDU-Politiker. "Besser jetzt noch durchhalten, als einen Rückschlag zu riskieren." Das sei auch der Tenor der Beschlüsse von Bund und Ländern für einen Lockdown bis vorerst 7. März gewesen. Es gelte weiterhin, das Gesundheitssystem vor einem Kollaps zu bewahren.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, wies darauf hin, dass die geltenden Maßnahmen nicht nur gegen das Coronavirus wirken, sondern generell gegen Infektionskrankheiten. Dies sei in Zeiten der Pandemie "ein echter Pluspunkt", sagt Wieler. Vor allem gebe es deutlich weniger Grippefälle in Deutschland und weltweit. Normalerweise würden in Deutschland pro Woche Tausende Fälle registriert, derzeit seien es allenfalls 20 bis 30. Dies entlaste Arztpraxen und Krankenhäuser.

Spahn will frühere Impfungen von Lehrern und Erziehern prüfen

Spahn kündigte an, mit Blick auf anstehende Schulöffnungen zu prüfen, ob Kita-Personal und Grundschul-Lehrkräfte früher geimpft werden können. "Es geht um Kitas und Grundschulen, weil es in diesem Alter viel schwerer ist, die AHA-Regeln einzuhalten - besonders bei den Kitas", sagte der Minister. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten hatten angeregt, sie aus der dritten in die zweite Prioritätsgruppe für Impfungen vorzuziehen.

Spahn betonte, ihm sei es besonders wichtig, dass in jeden Fall die Prorisierungsgruppe 1 weiterhin zuerst geimpft wird. Dazu gehören Über-80-Jährige, Personal und Bewohner in Pflegeheimen.

Derzeit sind in Deutschland 3,8 Millionen Menschen bereits geimpft - 1,8 Millionen haben die Zweitimpfungen erhalten. Ende nächster Woche werden acht Millionen Impfdosen ausgeliefert sein, sagte der Gesundheitsminister. "Das zeigt wie diese Impfkampagne Woche um Woche an Fahrt gewinnt."

RKI-Präsident Wieler sagte, dass Schulöffnungen unter bestimmten Voraussetzungen möglich seien. "Es gibt Leitlinien, wie man das machen kann - und das sollte man dann auch tun."

Selbsttests kurz vor der Zulassung

Die Virologin Sandra Ciesek erläuterte die Funktionsweise von Antigen-Selbsttests. Diese stünden kurz vor der Zulassung. "So ein Test sieht ein bisschen aus wie ein Schwangerschaftstest", sagte sie. Die Zahl der Streifen verrate, ob der Test positiv oder negativ sei. Eine Studie zeige, dass das mit einer gewissen Anleitung ganz gut funktioniere. "Wichtig ist aber auch, und dass haben wir in der Studie gesehen, dass diese Tests keine hundertprozentige Sicherheit haben", fügte Ciesek hinzu. Es gehe darum, Menschen frühzeitig zu identifizieren, die zu Superspreader-Events beitragen könnten. "Man muss das als zusätzliche Maßnahme sehen."

Laut Spahn könnten viele Unternehmen diese Schnelltests schon heute beziehen. Er rief dazu auf, diese auch zu nutzen. Wichtig sei aber, die Qualität der Tests zu prüfen. "Wenn zu viele sich in falscher Sicherheit wiegen und denken sie seien negativ und sind es nicht, steckt darin auch ein Risiko."

Grenzkontrollen zu Tschechien

Zu dem Antrag Bayerns und Sachsens Tschechien zum Virusvariantengebiet zu erklären, sagte Spahn: "Das bedeutet in der Konsequenz ein Beförderungsverbot." In Tschechien seien die britische Virus-Variante dominierend und stark an der Verbreitung beteiligt. "Da müssen wir reagieren."

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte sich zuvor gegen die Schließung von Grenzen zu den Nachbarländern ausgesprochen. "Wir wollen nicht, dass die Grenzen wieder geschlossen werden, sondern wir wollen gemeinsam managen, dass wir es schaffen, die Pandemie zu bewältigen", sagte die SPD-Politikerin im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Man sei in engem Austausch mit den Nachbarländern Frankreich, Luxemburg und Belgien und berate sich über das gemeinsame Vorgehen.