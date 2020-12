Schalke 04 hat noch vor der Winterpause reagiert und sich von Trainer Manuel Baum getrennt. Huub Stevens soll vorerst für die zwei Spiele bis zum Jahresende übernehmen.

Nach Informationen des WDR soll Stevens in den zwei kommenden Spielen bis zum Jahresende am Samstag (19.12.2020) gegen Arminia Bielefeld und am kommenden Dienstag im DFB-Pokal in Ulm den Trainerposten beim FC Schalke übernehmen. Es ist bereits der zweite Trainerwechsel bei den Schalkern in der laufenden Saison, nachdem Manuel Baum Ende September den glücklosen David Wagner ersetzt und einen Vertrag bis 2022 bekommen hatte.

Baum muss gehen - zweiter Trainerwechsel bei Schalke

Baum hatte die "Königsblauen" erst nach dem zweiten Spieltag übernommen, aber nicht stabilisieren können. Nach zwölf Bundesliga-Spieltagen der Saison hat das Team erst vier Punkte und steht auf dem letzten Tabellenplatz abgerutscht. Unter Baum gelangen in zehn Partien nur vier Unentschieden, die schlechteste Startbilanz aller Schalke-Trainer in der Bundesliga. Der bis dato letzte Erfolg gelang den Schalkern am 17. Januar mit dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach.

Vermehrte Zweifel an Baum im Schalke-Aufsichtsrat

Nach der erneut hilflosen Leistung der Schalker beim 0:2 gegen Freiburg, dem 28. Bundesligaspiel in Serie ohne Sieg, waren im Aufsichtsrat der Schalker die Zweifel an Baum gewachsen. Zu den Skeptikern im Gremium soll auch Stevens gehört haben, der nun erst einmal selbst den Trainerposten übernimmt, bis zum Jahresende - womöglich aber auch darüber hinaus. Es wird erwartet, dass Stevens sich auf der für Freitagmittag (14 Uhr, im Livetsream bei sportschau.de) angesetzten Pressekonferenz der Schalker auch dazu äußern wird. Die finanziell ohnehin schwer angeschlagenen Schalker haben mit Baum nun einen weiteren nicht mehr beschäftigten Trainer auf der Gehaltsliste, neben David Wagner, der ebenfalls mit einem bis 2022 gültigen Vertrag entlassen wurde.

Schon vor Baums Ablösung wurde Friedhelm Funkel als angeblicher Kandidat für die Nachfolge gehandelt, Funkel dementierte jedoch gegenüber dem "Express", dass es eine Anfrage aus Schalke gegeben habe.

Jahrhunderttrainer Stevens nicht zum ersten Mal als Retter

Für den 67 Jahre alten Stevens ist es bereits die vierte Amtszeit als Cheftrainer. Erst im März 2019 war der Niederländer nach der Entlassung von Domenico Tedesco noch einmal auf die Bank zurückgekehrt und bewahrte das Team vor dem drohenden Absturz in die 2. Liga. Zuvor war Stevens von 1996 bis 2002 und zwischen 2011 und 2012 ebenfalls als Trainer verantwortlich. Unter seiner Regie gewann Schalke 1997 den UEFA Cup und zweimal den DFB-Pokal (2001, 2002). Von den Fans wurde Stevens zum Jahrhunderttrainer gewählt.

Quelle: wdr.de