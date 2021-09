Liveblog Hochhaus in Duisburg Zweiter "Weißer Riese" wird gesprengt

Der zweite "Weiße Riese" im Duisburger Stadtteil Hochheide wird heute gesprengt. Wir sind live dabei.

WDR

Wir übertragen die Sprengung per Livestream in diesem Beitrag, in der App "WDR aktuell" und in den Social-Media-Kanälen des WDR. Im WDR-Fernsehen gibt es ein Lokalzeit Extra ab 11:30 Uhr.

+++ 10:21 Uhr: Der zweite "Weiße Riese" ist 50.000 Tonnen schwer, 63 Meter hoch, 90 Meter lang. Mehr als 1.700 Anwohner sind von sind von der Evakuierung betroffen und müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Vor zweieinhalb Jahren wurde bereits ein Gebäude an der Friedrich-Ebert-Straße 10-16 gesprengt.

Die Hochhaussiedlung in Hochheide gilt heute als sozialer Brennpunkt. Vor fast 50 Jahren, 1974, wurden die insgesamt sechs Betonriesen mit bis zu 20 Stockwerken fertiggestellt. Drei der Riesen bestanden aus je 160 Wohnungen, die anderen drei aus je 320 Wohnungen.

+++ 10:00 Uhr: Wegen der weiträumigen Absperrungen, der Verkehrssituation und da es praktisch keinen Sichtmöglichkeiten auf den "Weißen Riesen" gibt, bittet die Stadt Duisburg, von einer Anreise abzusehen.

Es wird vor Ort keinerlei Verpflegungsstände (Getränke/Imbiss) und keine Toiletten geben.

+++ 09:30 Uhr: Für den "Weißen Riesen" an der Otto Straße 24-30 hat die Stunde geschlagen. In circa zwei Stunden, um 12 Uhr, soll es gesprengt werden.

In der Hochheider Kneipe "Alt Hochheide" gibt es seit 07:30 Uhr eine Sprengparty. Wirt Hans Staudinger hat fast drei Stunden früher geöffnet als sonst an einem Sonntag. Beim Frühschoppen wird die Sprengung auf einer Leinwand übertragen.

Die Liebfrauen-Kirche in Hochheide hat ihren für 11:30 Uhr geplanten Gottesdienst vorverlegt - inklusive der Erstkommunion. In seiner Sonntagspredigt nimmt Pfarrer Thorsten Hendricks die Sprengung des "Weißen Riesen" mit auf.

Quelle: wdr.de