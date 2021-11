Solinger Kindermorde Mutter zu lebenslanger Haft verurteilt Stand: 04.11.2021 11:02 Uhr

Eine 28-jährige Mutter aus Solingen wurde wegen Mordes an fünf ihrer sechs Kinder zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht in Wuppertal stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Das schließt eine Entlassung nach 15 Jahren nahezu aus.

Die Richter am Wuppertaler Landgericht sahen es als erwiesen an, dass die Mutter fünf ihrer sechs Kinder umgebracht hat und verurteilten sie am Donnerstag (04.11.2021) zu einer lebenslangen Haftstrafe. Damit folgt das Gericht der Forderung der zuständigen Staatsanwaltschaft.

Die Angeklagte nahm das Urteil nahezu regungslos auf. Sie blickte starr geradeaus und folgte den Ausführungen der Richter. Das Landgericht stellte in dem Fall außerdem die besondere Schwere fest. Die Verteidiger der Frau hatten zuletzt noch auf Totschlag oder sogar Freispruch plädiert. Sie können gegen das Urteil noch Rechtsmittel einreichen.

Keine Aussage im Verlauf des Prozesses

Im gesamtem Prozess schwieg die 28-Jährige zu den Vorwürfen und machte keinerlei Angaben. Auch nach den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigern nutzte sie ihre Chance auf letzte Worte nicht und schwieg.

Im Rahmen eines Gutachtens hatte die nun verurteilte Frau erklärt, dass ein maskierter Unbekannter die Kinder getötet haben soll. Dazu gab es aber keinerlei Hinweise, stellte das Landgericht fest. Mit dem Urteil bewerten die Richter die Solingerin auch als voll schuldfähig.

Tat hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt

Die 28-Jährige soll am 3. September 2020 fünf ihr sechs Kinder zunächst betäubt, dann erstickt oder ertränkt haben. Anschließend fuhr sie mit ihrem sechsten Kind nach Düsseldorf und beging dort einen Suizidversuch. Ihr überlebender Sohn fuhr mit einem Zug zu den Großeltern der Familie. Auslöser der Tat soll die Trennung von Mutter und Vater gewesen sein.

Viele Solinger nahmen Anteilnahme am Schicksal von Melina (1), Leonie (2), Sophie (3), Timo (6) und Luca (8). Tagelang waren vor dem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Hasseldelle Kerzen und Kuscheltiere aufgebaut.

