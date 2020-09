In Solingen sind in einem Haus fünf tote Kinder gefunden worden. Einsatzkräfte sind am Donnerstagnachmittag zu dem Haus im Stadtteil Hasseldelle gerufen worden.

In Solingen sind in einem Haus im Stadtteil Hasseldelle fünf tote Kinder gefunden worden. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag. Weitere Details wird sie im Laufe des Nachmittags vor Ort bekannt geben.

Einsatzkräfte vor Ort

Die Einsatzkräfte waren am Nachmittag zu dem Haus gerufen worden. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: wdr.de