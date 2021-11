NRW-Ministerpräsident Wüst "Wir haben alle Chancen" Stand: 03.11.2021 12:03 Uhr

In seiner ersten Regierungserklärung blickte der neue NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst vor allem auf das zurück, was in den letzten Jahren in NRW geschehen ist. Er machte aber auch neue Ankündigungen.

WDR

Der frisch gewählte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gab am Mittwochmorgen vor dem Landtag mit einer Regierungserklärung seinen Einstand. Wüst zog dabei vor allem ein Fazit dessen, was die schwarz-gelbe Landesregierung seit 2017 geschafft habe. Seinen Anspruch an sich selbst formulierte der 46-Jährige gleich vorab: "Ich stehe für eine Politik, die Probleme angeht und löst." Mutig und pragmatisch wolle er vorgehen, "mit einem unerschrockenen Blick über den Tellerrand".

"Wir haben alle Chancen" - dieser Satz zog sich durch Wüsts seine etwa 45-minütige Rede mit einigen ambitionierten Ankündigungen, vielen Rückblicken - und vielen wolkigen Formulierungen.

Mehr Schutz für Kinder

Wüst kündigte an, gegen Kinderarmut vorgehen zu wollen. Kinderbetreuung und frühkindliche Bildung sollen ausgebaut werden. Er wies auf die 1,3 Milliarden Euro hin, die das Land zusätzlich für das Kinderbildungsgesetz in die Hand genommen habe. Auch, wenn sich der Bund künftig "aus der Verantwortung" ziehen sollte, werde NRW alles "für unsere Kleinsten" tun.

Gegen Kindesmissbrauch will Wüst noch in seiner Legislaturperiode ein neues Kinderschutzgesetz verabschieden, das "die staatliche Aufgabe im Kinderschutz präzisieren" soll.

Lob für die Schulpolitik von Ministerin Gebauer

Er lobte die bisherige Regierung dafür, "Rekordsummen mobilisiert" zu haben, um Schulen "ans schnelle Internet anzuschließen". Weitere Schritte müssten folgen, er wolle NRW "zum digitalen Bildungsland machen". Wüst versprach, dafür zu sorgen, dass "Schulen in schwierigen sozialen Lagen eine Vollausstattung mit digitalen Endgeräten" bekommen sollen. Angesichts der teils desaströsen Situation beim Homeschooling an vielen Schulen während des Corona-Lockdowns zumindest eine optimistisch machende Ankündigung.

Die heftig umstrittene Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) lobte Wüst dafür, in den vergangenen Jahren "dicke Bretter in der Bildungspolitik" gebohrt zu haben.

Klimaschutz nicht ohne die Stahlarbeiter

Zum Thema Klimaschutz sagte Wüst: Er verstehe, dass junge Leute dafür auf die Straße gehen. Er verstehe aber auch die Mitarbeiter bei Thyssen Krupp, die vergangene Woche für ihre Zukunft in der Stahlindustrie demonstrierten. "Wirklich das Klima schützen" gehe nur, "wenn wir der Welt zeigen, wie man dabei zugleich gute Arbeitsplätze, Wohlstand und soziale Sicherheit bewahrt".

Was den umstrittenen Braunkohletagebau in NRW angeht, erklärte sich Wüst zu einem Ausstieg auch schon bis 2030 bereit, "wir wollen alles dafür tun, dass uns das gelingt". Und: Er wolle, dass so viele Dörfer wie möglich erhalten bleiben. Die Menschen bräuchten Klarheit, und daher erwarte er "von der neuen Bundesregierung" Klarheit für einen forcierten Ausbau der Erneuerbaren Energien.

Kryptisch klang dann die Aufforderung an diejenigen, "denen es mit dem Kohleausstieg nicht schnell genug gehen kann, die Bereitschaft, endlich ihre Blockaden gegen schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren aufzugeben". Ein Satz, den Wüst sicherlich noch einmal genauer erklären muss.

Wolkige Ankündigung: Pflegeberufe "stärken"

Er wolle die Pflegeberufe "stärken", kündigte Wüst dann an. Als Beweis für bereits "massive" Maßnahmen nannte er die Anerkennung von Pflegekräften aus dem Ausland, die Verdoppelung der Studienplätze und die Schulgeldfreiheit in den Gesundheitsberufen. Von den vielfach geforderten besseren Löhnen und Arbeitszeiten sprach er nicht.

Auch beim Thema Wohnungsmangel blieb Wüst im Ungefähren: Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) habe "die Weichen so gestellt", dass mehr und schneller gebaut werden könne. Seit 2017 sei das Ziel der Landesregierung, "ein Mehr an Wohnungsbau in allen Segmenten zu erreichen". Dass es aber genau hier hapert, ließ Wüst unerwähnt. Aber immerhin: Ina Scharrenbach habe dafür gesorgt, dass jetzt in NRW das deutschlandweit erste Betonhaus aus dem 3D-Drucker steht. Er stehe, so schloss Wüst, "für ein Land, das seine Chancen mutig nutzt".

Am 27. Oktober war Hendrik Wüst als Nachfolger von Ex-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ins höchste Amt des Landes gewählt worden. Nur bis Mai 2022 hat der gelernte Jurist Zeit, seine Kompetenz zu beweisen - dann steht die nächste Landtagswahl an. Ob die CDU danach noch am Ruder bleibt, ist offen.

Quelle: wdr.de