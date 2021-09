Nordrhein-Westfalen Razzia gegen Rockerkriminalität

Mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften hat die Polizei Gebäude der Hells Angels in mehreren Städten in NRW durchsucht. Einige der Rocker stehen unter Mordverdacht.

WDR

Unter anderem waren Kräfte der Spezialeinheiten und der Bereitschaftspolizei in Duisburg, Mönchengladbach, Leverkusen und Mülheim an der Ruhr im Einsatz. In Mönchengladbach kam ein gepanzertes Fahrzeug zum Einsatz.

Hintergrund: Leichenteile im Rhein gefunden

Mit einer Lanze am Fahrzeug drückten die Spezialkräfte ein Fenster einer ehemaligen Gaststätte ein, die heute als Vereinsheim des örtlichen Charters der Hells Angels gilt. Anschließend wurde das Gebäude lange durchsucht, auch mit Hilfe eines Polizeihundes.

Der Razzia vorangegangen waren jahrelange Ermittlungen im Rockermilieu. Im Fokus der Aktion stehen mehrere Verdächtige der Rockergruppierung, von denen einige im Verdacht stehen, an einem versuchten Mord in zwei Fällen im Jahr 2013 und an einem Mord im Jahr 2014 beteiligt gewesen zu sein. Damals waren zuerst ein abgetrennter Arm und später der Torso eines Rockers im Rhein gefunden worden.

Ein Hauptverdächtiger festgenommen

Die durchsuchten Objekte an der Duisburger Vulkanstraße sind laut Polizei den Hells Angels zuzuordnen. Dort sollte Beweismaterial sichergestellt werden. In Mönchengladbach habe es außerdem eine Festnahme eines Hauptverdächtigen für den Mordfall gegeben, so die Polizei weiter.

