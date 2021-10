Nordrhein-Westfalen Kohlegegner demonstrieren in Lützerath Stand: 31.10.2021 15:32 Uhr

Kohlegegner protestieren in Lützerath gegen den Tagebau und den geplanten Abriss des Dorfes. Zum Auftakt der Demonstration entrollten sie ein riesiges Banner mit der Aufschrift "1,5 Grad-Limit" und einem Feuer.

WDR

Kohlegegner haben am Morgen mit einem 150 Meter langen Banner mit der Aufschrift "1,5 Grad-Limit" und einem Feuer gegen den geplanten Abriss des Dorfes Lützerath am rheinischen Braunkohletagebau Garzweiler protestiert. Die "Feuerlinie" entlang des Banners stehe für die 1,5-Grad-Grenze bei der Klimaerwärmung, teilte Greenpeace mit. Die Aktion sei friedlich verlaufen und das Feuer bereits wieder aus, bestätigte ein Polizeisprecher.

Mit einem roten Banner und einer "Feuerlinie" demonstriert Greenpeace in Lützerath Bild: picture alliance/dpa/Greenpeace Germany

Hof-Abriss wird vor Gericht entschieden

Seit heute Mittag läuft eine Demonstration zum Schutz des Dorfes Lützerath am Tagebau Garzweiler. Fridays for Future, Greenpeace und andere Gruppen haben dazu aufgerufen. In Lützerath sollen Gebäude dem Tagebau weichen. Allerdings hat der Energiekonzern RWE angekündigt, vorerst auf Abrissarbeiten zu verzichten. Man wolle zunächst eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster abwarten. Das Gericht soll über die Rechtmäßigkeit eines Hof-Abrisses entscheiden.

Alrun Hoffmann und ihre Freunde sind über zwei Stunden aus Siegen angereist Bild: WDR / Julia Küppers

Tausende Teilnehmer am Nachmittag erwartet

Die heutige Kundgebung wird vor dem bedrohten Hof abgehalten. Nach Angaben der Polizei sind 2.500 Teilnehmer gekommen, es werden aber noch mehr erwartet - angemeldet sind 5.000. Die Organisatoren bitten zu Beginn darum, dass alle ihre Masken tragen sollen und Abstand halten. In Lützerath halten sich seit Wochen junge Aktivisten in einem Camp und Baumhäusern auf. Eine Sprecherin der Polizei Aachen sagte, sie gehe von einem friedlichen Verlauf aus.

Künstler Baumgärtel sprüht Banane

Der Künstler Thomas Baumgärtel will dabei eine seiner bekannten Bananen an den Toreingang des bedrohten Bauernhofs sprayen. Eine der Scheunen des Hofs ist eine Kunstscheune, in der ein Malerpaar arbeitet und ausstellt. "Mit der Spraybanane will ich ein Zeichen setzen, um den Ort und die Klimaziele zu erhalten - gegen die Verbrennung von Braunkohle", so Baumgärtel.

Quelle: wdr.de