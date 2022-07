Oberhausen Explosion beschädigt Linken-Parteibüro Stand: 05.07.2022 12:09 Uhr

In Oberhausen hat es in der vergangenen Nacht eine Explosion am Parteibüro der Linken am Friedensplatz gegeben. War es ein Sprengstoffanschlag?

Von Dirk Groß-Langenhoff

Vor Ort sind zerborstene Scheiben in der Fußgängerzone zu sehen. Das Parteibüro ist verwüstet. Die Polizei Essen ermittelt, ob ein Sprengstoffanschlag Grund für die nächtliche Explosion ist.

WDR

Michael Risthaus sitzt für die Links-Fraktion im Rat der Stadt Oberhausen. Er wohnt nur zwei Häuser neben dem Parteibüro und wurde mitten in der Nacht durch die Detonation aus dem Schlaf gerissen. Jetzt blickt er fassungslos auf die Scherben am Boden vor dem Büro.

"Meine Befürchtung ist, dass dies jetzt nur erstmal ein Droh-Anschlag war und beim nächsten Mal auch Menschen zu Schaden kommen", sagt Michael Risthaus. Nach Angaben der Linksfraktion hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Drohbriefe aus der rechten Szene gegeben.

Der Bereich um das Büro der Linken ist komplett abgesperrt. Die Spurensicherung der Polizei ist vor Ort und macht dreidimensionale Fotos. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Konkrete Hinweise zu den Tätern hat die Polizei noch nicht.

Wir berichten über das Thema auch in der Lokalzeit bei WDR 2 Rhein und Ruhr.

Quelle: wdr.de