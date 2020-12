Corona-Pandemie Testpflicht für Reiserückkehrer in NRW

Gesundheitsminister Laumann hat angekündigt, die Landesregierung werde noch heute eine Testpflicht für Reiserückkehrer nach NRW beschließen. Die Kosten seien den Reisenden zumutbar.

Wer trotz der vielfach ausgesprochenen Aufrufe und Apelle nun verreist, muss bei seiner Rückkehr nach NRW einen Corona-Test machen lassen. Die Landesregierung werde noch am Mittwoch eine Testpflicht beschließen. Dies kündigte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Vormittag an.

Die Frage, ob jemand aus einem Risikogebiet einreise, wie sie vom RKI definiert werden, sei wenig hilfreich in der aktuellen Lage der Pandemie, so Laumann. Eine 7-Tage-Inzidenz von über 50 habe gerade "fast jedes Land auf diesem Erdball", sagte der Minister. Darum habe sich die Landesregierung entschlossen, eine generelle Testpflicht für alle, die nach NRW zurückkehren, einzuführen.

Pflicht für Reisen mit allen Verkehrsmitteln

Man habe mit den Flughäfen vereinbart, dass dort Schnelltests angeboten werden. Aber auch, wer mit dem Auto oder dem Zug reise, sei verpflichtet, einen Test machen zu lassen. Es gebe zahlreiche private Anbieter, die Schnelltests "zu überschaubaren Kosten" anbieten, erklärte Laumann.

Für Reisen, die nicht zwingend nötig sind, habe er gerade kein Verständnis, darum sei die Testpflicht zumutbar. Wenn der Schnelltest ein positives Ergebnis anzeige, dann sei eine unmittelbare Quarantäne Pflicht. Also bevor die Bestätigung durch einen PCR-Test erfolgt.

Quelle: wdr.de