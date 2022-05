Nach der Wahl in NRW CDU und Grüne starten erste Gespräche Stand: 18.05.2022 13:49 Uhr

Drei Tage nach ihren Erfolgen bei der Landtagswahl sind Vertreter von CDU und Grünen zu einem ersten Gespräch in Düsseldorf zusammengekommen. Eine Sondierung soll das ausdrücklich nicht sein.

WDR

Treffen sich hier schon die künftigen Koalitionspartner? Erstmals seit der Landtagswahl sind CDU und Grüne zu einem gemeinsamen Gespräch zusammengekommen. Weil Schwarz-Gelb am Sonntag abgewählt wurde, muss sich Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) einen neuen Koalitionspartner suchen - und führt nun ein erstes Gespräch mit dem zweiten Wahlgewinner, den Grünen.



Dafür sind in Düsseldorf jeweils fünf Vertreterinnen und Vertreter beider Parteien zusammengekommen: Für die CDU nehmen Ministerpräsident Hendrik Wüst, Fraktionschef Bodo Löttgen, Bauministerin Ina Scharrenbach sowie Staatskanzleichef Nathanael Liminski und die Bundestagsabgeordnete Serap Güler teil. Die Grünen vertreten Spitzenkandidatin Mona Neubaur, der Landesvorsitzende Felix Banaszak, die beiden Fraktionschefinnen Verena Schäffer und Josefine Paul sowie der politische Landesgeschäftsführer Raoul Roßbach.

Bewertung der aktuellen politischen Lage

Drinnen Gespräche, draußen Demonstranten Bild: WDR / Martin Teigeler

Nach Angaben beider Seiten geht es bei dem Gespräch um eine Bewertung der aktuellen politischen Lage. Von einem Sondierungsgespräch ist in den Mitteilungen nicht die Rede. Rein rechnerisch hätte Schwarz-Grün eine deutliche Mehrheit im neugewählten Parlament.

Grünen wollen auch mit SPD sprechen

Die Grünen, die ihr Ergebnis gegenüber der Landtagswahl 2017 fast verdreifacht haben und mit 18,2 Prozent am Sonntag drittstärkste Kraft wurden, sprechen damit zuerst mit dem Wahlsieger CDU. Sie stehen aber auch für Gespräche mit der SPD bereit, wie Neubaur am Dienstag nach der konstituierenden Sitzung der Landtagsfraktion deutlich gemacht hatte. "Wenn die SPD uns einlädt, reden wir selbstverständlich auch mit ihr", betonte sie. Die Grünen seien bereit, Verantwortung zu übernehmen - auch in schwierigen Zeiten.

Quelle: wdr.de