Laschets Wechsel nach Berlin Wüst soll NRW- Ministerpräsident werden

Während es im Bund noch unklar ist, wie es mit Armin Laschet weitergeht, scheint sein Erbe in NRW geregelt. Nach WDR-Informationen will Laschet heute Verkehrsminister Hendrik Wüst als seinen Nachfolger vorschlagen.

Von Christoph Ullrich und Rainer Striewski

Zumindest in NRW will Armin Laschet die Dinge selber regeln. Ob er in Berlin am Ende auf der Oppositions- oder Regierungsbank sitzen wird, ist immer noch unklar - und liegt auch nicht mehr nur in seiner Hand. Klar ist nur, dass er in Berlin bleiben wird.

Wüst ist der Favorit - für beide Ämter

Lange ist deshalb darüber spekuliert worden, wer ihm in NRW an der Spitze von Partei und Landesregierung folgen könnte. Am Wochenende schließlich hat sich Laschet mit den möglichen Kandidaten getroffen, um seine Nachfolge zu regeln. Nach WDR-Informationen ist seine Wahl dabei auf Verkehrsminister Hendrik Wüst gefallen. Dienstagabend will er seine Entscheidung offiziell bekanntgeben.

Dass beide Ämter - Ministerpräsident und Parteivorsitzender - an eine Person gehen sollten, ist schon seit der vergangenen Woche klar, als CDU-Fraktionschef Löttgen sagte, die Ämter von Partei- und Regierungschef sollten "personenidentisch" sein. Auch Gesundheitsminister Laumann hatte sich dafür ausgesprochen.

Laschets Vorschlag alleine reicht noch nicht

Nach dem Vorschlag Laschets sind nun erst einmal Partei und Parlament gefragt. Die NRW-CDU will auf ihrem Parteitag am 23. Oktober einen neuen Landesvorstand wählen - vermutlich dann mit Hendrik Wüst als Vorsitzenden.

Das Parlament wird erst nach Laschets offiziellem Rücktritt über dessen Nachfolge entscheiden. Armin Laschet muss spätestens mit der konstituierenden Sitzung des Bundestags am 26. Oktober sein Amt als Ministerpräsident abgegeben haben. So sieht es die Landesverfassung vor. Danach könnte Wüst dann im Landtag von der Mehrheit der Abgeordneten zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Wüst verfügt über das dafür notwendige Landtagsmandat, denn in NRW kann nur zur Regierungschefin oder Regierungschef gewählt werden, wer dem Landtag angehört.

FDP-Zustimmung fehlt noch

Nach der heutigen Nominierung fehlt allerdings noch die Zustimmung des Koalitionspartners. Die schwarz-gelbe Landesregierung verfügt im Landtag nur über eine Mehrheit von einer Stimme. Aus dem Umfeld der Freidemokraten war zu hören, dass man vor der Wahl auch über Inhalte aus dem Koalitionsvertrag reden wolle.

Fraktionsvorsitzender Christof Rasche betonte aber auch: "Ich glaube, bei dem Miteinander wird sich durch diese personelle Veränderung nichts verändern." Bereits für Mittwoch kündigte er die erste gemeinsame Sitzung mit Armin Laschet und seinem möglichen Nachfolger an.

Rücktritt nach "Rent a Rüttgers"

Wüst ist in der Partei nicht unumstritten. Als Generalsekretär der NRW-CDU leistete er sich einige Attacken nicht nur gegen politische Gegner, sondern auch gegen Parteifreunde. 2010 musste er wegen einer Affäre rund um buchbare Sponsorentermine mit Ministerpräsident Rüttgers ("Rent a Rüttgers") als Generalsekretär der Landes-CDU zurücktreten. Seit seinem Comeback als Verkehrsminister 2017 vermeidet er die ganz lauten Töne.

Gegengewicht zu SPD-Mann Kutschaty

Sollte Wüst im Landtag zum neuen Regierungschef gewählt werden, wird er erst einmal nur eine kurze Amtszeit vor sich haben - am 15. Mai ist die Landtagswahl. Bis dahin soll er sich nach dem Willen der CDU-Strategen gegen den schon bestehenden Spitzenkandidaten der SPD profilieren können: Thomas Kutschaty steht schon seit Jahresanfang als unangefochtener Kandidat der Sozialdemokraten bereit. Bei der Bundestagswahl landete die SPD in NRW deutlich vor der CDU.

