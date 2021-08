Nach Explosion in Leverkusen Letzter Vermisster tot geborgen

Rund zweieinhalb Wochen nach der schweren Explosion mit anschließendem Großbrand im Chemiepark in Leverkusen ist der letzte Vermisste tot geborgen worden.

WDR

Wie die Polizei heute mitteilte, ist der letzte Vermisste gefunden worden. Feuerwehr und Polizei hätten den 50-jährigen Mitarbeiter tot geborgen und identifiziert.

Die Suche nach Vermissten sei damit abgeschlossen, teilte die Polizei in Köln am Freitag mit. Die Aufräumarbeiten und die Spurensicherung der Brandermittler gehen jedoch weiter. Insgesamt kamen bei dem Unglück am 27.07.2021 sieben Menschen ums Leben.

Bei dem Unglück wurden zudem 31 Menschen verletzt, einer davon schwer. Laut Werksleitung ereignete sich die Explosion im Tanklager der Sondermüllverbrennungsanlage des Chemieparks, in der Produktionsrückstände der dort ansässigen Firmen gesammelt und entsorgt werden.

Quelle: wdr.de