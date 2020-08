Ein Twitter-Video eines Polizeieinsatzes in Düsseldorf sorgt für Diskussionen zum Thema Polizeigewalt. Es zeigt einen Polizisten, der einen Jugendlichen am Boden mit dem Knie am Hals fixiert.

Von Peter Hild

Zwei Polizisten halten einen Jugendlichen am Boden fest. Einer der Beamten drückt sein Knie auf den Hals und Kopf des jungen Mannes, der sichtlich zu keiner Bewegung mehr fähig ist. Im Hintergrund sind empörte Rufe von Passanten zu hören: "Nimm Dein Knie runter, Bruder!" Und: "Ey, das ist nicht lustig!"

Der Vorfall hat sich am Samstagabend in der Düsseldorfer Altstadt abgespielt, was die Polizei nach einer Prüfung bestätigte. Das Video erinnert an den brutalen Tod des US-Amerikaners George Floyd.

Laut Düsseldorfer Polizei seien die Beamten wegen einer Gruppe von Randalierern zu einem Restaurant gerufen worden. Der offenbar unbeteiligte Jugendliche habe dann die "polizeilichen Maßnahmen gestört" und bei Feststellung der Personalien die Beamten angegriffen. Er habe auch weiter Widerstand geleistet und sei mit auf die Wache Stadtmitte genommen worden, wo er dann seinen Eltern übergeben worden sei. Nun werde überprüft, ob ein "Beamtendelikt" vorliegt. Auch das NRW-Innenministerium ist eingeschaltet.

Verdacht des Beamtendeliktes

Der Einsatz soll nun intern überprüft werden. Neben dem Polizisten, der auf dem Hals des Jugendlichen kniet, fixiert ein anderer Beamter einen Arm auf dessen Rücken. Der dritte Beamte steht daneben und versucht offenbar, die Fixierung für den Filmenden zeitweise zu verdecken.

Die Art und Weise des Einschreitens der Beamten in der gezeigten Situation werde weiter "intensiv analysiert und bewertet", heißt es in der Stellungnahme der Polizei. Aus Neutralitätsgründen ermittelt jetzt die Polizei Duisburg wegen Verdachts eines Beamtendeliktes. Auch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ist involviert.

Innenministerium ist eingeschaltet

Das NRW-Innenministerium nehme das Video sehr ernst, weil es ein sensibles Thema berühre, teilte ein Sprecher mit. "Sollte es bei dem Einsatz zu Fehlverhalten von Polizisten gekommen sein, wird dem selbstverständlich konsequent nachgegangen.“ Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) bezeichnete die Bilder als "verstörend" und forderte eine "unverzügliche Aufklärung".

Quelle: wdr.de