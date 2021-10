Kathedrale am Rhein Gerüst am Kölner Dom wird abgebaut Stand: 07.10.2021 11:38 Uhr

Am Kölner Dom hat der Abbau eines 30 Meter hohen Aluminiumgerüsts am Nordturm begonnen. Das Gerüst befindet sich seit zehn Jahren in gut hundert Metern Höhe.

Von Judith Thiele

Dombaumeister Peter Füssenich sagte, dass heute der perfekte Tag für den Abbau sei, weil absolute Windstille herrsche. "Wir haben gestern genug Kerzen aufgestellt im Dom, sodass Petrus heute anscheinend ein Einsehen hat. Wir haben auch um Sonne und blauen Himmel gebeten." Am Dienstag musste der Abbau verschoben werden, weil es zu viel Wind gab.

Erster Abbau-Termin verschoben

Bei über 20 km/h Wind im Bereich des 100 Meter hohen Gerüsts wollten die Verantwortlichen am Dienstag kein Risiko eingehen. Die Dombauhütte hatte daraufhin mitgeteilt, dass der Abbau am heutigen Donnerstag stattfinden soll. Seit mehr als zehn Jahren prägt das Gerüst das Bild der Kathedrale. Die Vorbereitungen für den Abbau am Nordturm laufen bereits seit Wochen.

Gewicht wurde bereits deutlich reduziert

Das 30 Meter hohe, neun Meter breite und sieben Meter tiefe Gerüst wurde bereits in den vergangenen Wochen Stück für Stück demontiert. Bauarbeiter haben alle Teile bis auf die seitlichen Pfeiler sowie die obere Plattform des Gerüsts entfernt.



Das Gewicht konnte so von 30 auf 10 Tonnen reduziert werden. Ein Kran soll die verbliebenen Gerüstelemente im Ganzen abnehmen. Erst unten auf dem Boden werden diese dann in ihre Einzelteile zerlegt.

Kran ist bereits aufgebaut

Der Kran, der das Gerüst abbauen soll, wurde bereits am Montag zum Kölner Dom gebracht. Wenn alles klappt, können die Kölnerinnen und Kölner den Nordturm des Doms am Donnerstag wieder ohne Gerüst bestaunen.

"Ein Gerüstabbau in dieser Form kommt nicht oft vor. Das hat es hier am Kölner Dom erst zwei Mal gegeben", betont Matthias Deml als Sprecher der Dombauhütten. Bereits 2006 und 2013 gab es einen ähnlichen Gerüstabbau.

Den Kölner Dom ganz ohne Gerüste wird es nicht geben

Im Laufe der Woche wird die Westfassade des Kölner Doms zwar für gewisse Zeit ohne Gerüst sein, einen komplett gerüstfreien Blick auf die berühmte Kirche werde es aber wohl nie geben, so Deml. Auch aktuell befinden sich noch zahlreiche Gerüste am Kölner Dom.

Der Abbau des Gerüsts hat Auswirkungen für Dombesucher

Am Donnerstag wird der Eintritt für Dombesucher über das Westportal nicht möglich sein. Die Kathedrale kann aber weiterhin über die Nordseite erreicht werden. Auch die Domplatte, der Roncalliplatz und die Trankgasse werden zeitweise gesperrt.

