Feiern trotz Krieg in Osteuropa Straßenkarneval in NRW gestartet Stand: 24.02.2022 12:29 Uhr

Weiberfastnacht - und vielen im Land ist nicht nach Feiern zumute: Darf man schunkeln, während in die Ukraine russische Truppen einmarschieren? Dennoch rechnen Polizei und Ordnungskräfte mit vielen Besuchern.

Von Susanne Schnabel

Ein fröhliches "Helau" und "Alaaf", trinken, tanzen und feiern, während in Europa ein Krieg ausbricht? Vielen Jecken ist die Lust vergangen, andere sagen, jetzt erst recht. Der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist nicht zum Feiern zumute, sagte sie zu Beginn des Straßenkarnevals, "obwohl ich ja ein Karnevalsjeck bin." Ihr Herz sei heute in der Urkaine.

Das Festkomitee Kölner Karneval hat mitgeteilt, dass nach zwei Jahren Pandemie die Sehnsucht nach Karneval sehr groß sei - und dass Absagen mit so kurzem Vorlauf rein organisatorisch auch gar nicht möglich wären. Laut Festkomitee wäre es auch das falsche Signal.

Wegen der Pandemie fällt die Session sowieso schon kleiner aus: Rathausstürme, Sitzungen und Umzüge wurden abgesagt. Manche Städte wie Bonn und Düsseldorf haben Brauchtumszonen eingerichtet, Köln und Leichlichen hingegen haben das gesamte Stadtgebiet zur Brauchtumszone erklärt, andere Städte wie Siegburg verzichten auf jegliches jeckes Treiben.

Strenge Kontrollen und empfindliche Strafen in Brauchtumszonen

Wer Karneval feiern möchte, sollte sich auf der Homepage der jeweiligen Stadt oder dem örtlichen Karnevalsverein vorher informieren, was, wo erlaubt ist - und was nicht. Generell gilt: Draußen dürfen alle zweifach Geimpften oder Genesenen feiern, die geboostert wurden oder ein aktuelles negatives Testergebnis nachweisen können - also die 2G-plus-Regelung. Wer in Kneipen feiern möchte, braucht auch mit Booster-Impfung zusätzlich ein negatives aktuelles Testergebnis.

Polizei und Ordnungskräfte sorgen für sicheres Feiern Bild: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

In Köln gilt: Wer gegen die 2G-plus-Regel verstoße, riskiert ein Bußgeld von mindestens 250 Euro. Gastronomen, die die Regeln nicht kontrollieren, drohen 5.000 Euro Strafe. In Bonn werden Verstöße gegen die Maskenpflicht sowie gegen das Alkoholverbot in den Brauchtumszonen mit 50 Euro geahndet.

Sicherheit in den Karnevalshochburgen

Köln, Bonn, Aachen und Düsseldorf haben angekündigt, mit vielen Mitarbeitern von Ordnungsamt und Sicherheitsfirmen sowie einem großen Aufgebot von Polizei für Sicherheit zu sorgen.

"Kollegen mischen sich zudem in zivil unter die Feiernden. Wir rechnen damit, dass wieder viele Taschendiebe unterwegs sind", so ein Sprecher der Kölner Polizei. Er rät allen Jecken, nicht zu viel zu trinken, um nicht Opfer von Trickdieben zu werden und sich "einen Notgroschen aufzuheben", um wieder nach Hause zu kommen. Vorsicht sei auch vor K.o.-Tropfen geboten, gerade an Karneval seien Kriminelle unterwegs, die versuchen, ihre Opfer mit Drogen oder Medikamenten willenlos zu machen.

WDR ändert sein Programm

Angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine ändert der WDR sein Programm: WDR 4 hat bereits am Morgen die Live-Strecke zum Straßenkarneval eingestellt und spielt keine Karnevalslieder. Das WDR Fernsehen verlängert die WDR aktuell-Ausgaben. WDR Fernsehen, Radio und WDR.de berichten fortlaufend über die aktuellen Entwicklungen.

