Karneval in Corona-Zeiten Mundschutz statt Pappnase

Spielverderber Corona vermiest den Jecken in NRW den Karneval. In den Hochburgen achten Polizei und Ordnungsamt auf die Einhaltung der Corona-Regeln. Aber es gibt jecke Lichtblicke.

Von Susanne Schnabel

Alaaf und Helau - der Straßenkarneval ist eröffnet! Aber keine Rathausstürmungen, kein Schunkeln in den Kneipen, die Krawatten bleiben dran und gebützt wird heute auch nur zuhause - "Karneval vonne Couch aus". Weiberfastnacht 2021 wird in die Karnevalsgeschichte eingehen. Man wird sich aber auch erinnern an die kleinen, schönen Aktionen, die sich das jecke Volk ausgedacht hat.

WDR

Köln: Alkoholverbot bis Aschermittwoch

Ein Party-Ausflug nach Köln lohnt sich nicht, denn die Kneipen sind zu - und es gibt viele Verbote: Von Weiberfastnacht (6 Uhr) bis Aschermittwoch (6 Uhr) ist es im gesamten Stadtgebiet untersagt, im öffentlichen Raum Alkohol zu trinken.

Gully voller Schnapsflaschen - ein Anblick, den es in dieser Session wohl kaum geben wird. Bild: Jan Knoff

Zudem gilt an den Hotspots ein Glasverbot und es darf kein Alkohol verkauft werden. Private Partys fallen ebenfalls aus. Es dürfen sich maximal ein Haushalt und eine weitere Person treffen.

Strenge Kontrollen an den Feier-Hotspots - auch in Düsseldorf

Die Polizei ist zusätzlich zum Streifendienst mit Hundertschaften an den bekannten Kölner Feier-Hotspots unterwegs und das Ordnungsamt zeigt ebenfalls verstärkt Präsenz und kontrolliert die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen und des Alkoholverbots. Auch in weiten Teilen Bonns gilt ein Alkoholverbot. Dort und auch in anderen Städten wie Erkelenz, Leverkusen oder Düsseldorf wird streng kontrolliert.

"Auch die größten Karnevalsfans sollten in diesem Jahr vor dem Hintergrund der Pandemie vernünftig sein", sagt der Düssedorfer Ordnungsdezernent Christian Zaum. Verstöße gegen die Coronaschutzbestimmungen an den Karnevalstagen würden konsequent geahndet. Der Ordnungs- und Servicedienst wird die Einhaltung der Regeln an diesen Tagen verstärkt kontrollieren. Zaum: "Wir dürfen die erreichte positive Entwicklung bei den Infektionszahlen jetzt nicht durch leichtfertiges Handeln gefährden."

Kreative Ideen, die Mut und Spaß machen

Im ganzen Land gibt es viele kleine und große Aktionen met Hätz un Avstand. Die Würseler Kinder zum Beispiel dürfen sich ein kostenloses Karnevals-Carepaket mit Süßem, Bastel- und Verkleidungmaterial beim Kinderschutzbund abholen.

Brings sorgt bei Autokino-Konzerten für Stimmung. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

200 Banner und 2.000 Pins mit der Aufschrift "Wir haben Karneval im Herzen" verkaufen Aachener Vollblutkarnevalisten zugunsten des Tierparks. Konzerte mit bekannten Bands gibt es beim Karneval-Drive-in in Bonn, Köln und Monheim. Dabei "verkleiden" die Besucher ihre Autos mit Ballons und Lichterketten.

Karneval im Netz, Fernsehen und Radio

Digital hat das Virus keine Chance und so gibt es viele Angebote im Netz. "Karneval vonne Couch aus" lautet das Motto bei der KG Kattfiller im sauerländischen Attendorn, die ein virtuelles Karnevalsprogramm vorbereitet hat. Auch die KG KITT aus Olfen (Kreis Coesfeld) bringt Karneval ins Netz und wendet sich an das jecke Volk: "Bitte geht derzeit nicht raus, wir bringen euch den Karneval nach Haus."

Beim WDR werden Narren in allen Kanälen fündig - ob im Radio bei WDR 4 mit vielen Sondersendungen und jecker Musik, bei Livestreams auf wdr.de und in der App WDR aktuell, im Fernsehen oder in den sozialen Netzwerken bei WDRjeck.

Quelle: wdr.de