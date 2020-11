Mittwoch ist der 11.11. - Beginn der Karnevalssession. Es soll wegen Corona ein Karnevalsauftakt ohne viel Karneval werden, wünschen sich Polizei, Städte und Karnevalsvereine. Was geht, was ist strikt verboten?

Von Susanne Schnabel

Keine Bützchen zur Sessionseröffnung.

Rathausstürme, Schunkeln auf den Straßen und in den Kneipen, Bützchen mit fremden Prinzessinnen oder Einhörnern - so feiern traditionell tausende Menschen in NRW den Karnevalsauftakt am 11.11. Keine Chance in diesem Jahr!

Polonaise mit der Familie durchs Wohnzimmer, kostümiert in den Supermarkt zum Einkaufen und die Kollegen bitten, sich selber bei der Videokonferenz die Krawatte im Homeoffice abzuschneiden - viel mehr geht in diesem Jahr nicht.

Appell: "Bleiben Sie zu Hause"

"Fahren Sie nicht in die Karnevalshochburgen", so richtet sich Pit Clausen (SPD), Chef des NRW-Städtetags, an Karnevalsbegeisterte. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) appelliert: "Bleiben Sie zu Hause." Und Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sagt: "Diesmal gibt es keinen 11.11. Es ist in diesem Jahr nur ein Tag im Kalender wie jeder andere auch." Sie bittet darum, auch nicht zu Hause mit Freunden zu feiern.

Kein Alkohol in Köln

In Köln gilt am 11.11. Alkoholverbot.

In den Hochburgen sollen viele Maßnahmen dafür sorgen, dass die Karnevalstouristen zu Hause bleiben. In Köln etwa gibt es ein Alkoholverbot und auf Plakaten wirbt unter anderem die Schauspielerin Janine Kunze für den Feierverzicht: "Am 11.11. feiere ich nicht. Weil es dein Leben schützt."

Mit der Kölner Kampagne #diesmalnicht rufen Prominente dazu auf, dieses Mal nicht zu feiern - auch nicht privat. Bei Verstößen gegen das Alkoholverbot und weiterer Corona-Regeln wollen Polizei und Ordnungsamt in Köln hart durchgreifen.

Auch in anderen Hochburgen wie Bonn, Aachen und Düsseldorf gibt es kein Bühnenprogramm, keine Umzüge und keine Schlüsselübergaben an den Rathäusern.

Gefahrlose Aktionen zum Auftakt - der Hoppeditz darf erwachen

Der Düsseldorfer Hoppeditz erwacht dieses Mal im Livestream.

Einige Traditionen sind mit der Pandemie vereinbar, so wird die Grafschaftler Karnevalsgesellschaft Rietberg aus dem Kreis Gütersloh einen Putzeimer bereitstellen, damit Passanten den "Stein der Weisen" vor dem Rathaus schrubben können. In Delbrück im Kreis Paderborn will der Karnevalsverein Eintracht mit einem Oldtimer-Lkw eine kleine Rundfahrt unternehmen.

In Düsseldorf findet das traditionelle Hoppeditz-Erwachen in digitaler Form statt. Der freche Narr erwacht im Livestream aus seinem Senftopf.

Jeckes Programm im WDR zur Sessionseröffnung

"Die Sessionseröffnung gehört wie der Karneval insgesamt zur DNA von Nordrhein-Westfalen. Nur wird und muss sie dieses Jahr anders sein: Kleiner und auch nachdenklicher. Dem wollen wir durch eine andere Form der Umsetzung Rechnung tragen", sagt Ingmar Cario, stellvertretender WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung.

So zeigt der WDR live ab 10.45 Uhr in der Sendung "11.11. Sessionseröffnung - Alles anders!" wie die Menschen in NRW diesen 11.11. erleben - im WDR-Fernsehen und im Stream auf WDR.de und in der App WDR aktuell. Im Karnevalsstudio begrüßen Svenja Kellershohn und Oliver Plöger Musiker und Größen des Karnevals wie Marita Köllner und Peter Brings. Außerdem wird mit dem Kölner Dreigestirn offiziell diese Session eröffnet.

Abends heißt es im WDR-Fernsehen "Köln singt zohus" mit den größten Bands des Kölner Karnevals - ohne Publikum, dafür mit ganz viel "Jeföhl" aus den jecken Wohnzimmern.

Wer mag, kann sich beteiligen - zum Beispiel mit Foto-Grüßen oder Trommel-Videos unter dem Motto "Denn wenn et Trömmelche jeht, dann bliev mer all zohus". Unter #wdrjeck sammelt der WDR in den sozialen Netzwerken jecke Impressionen.

Quelle: wdr.de