Rumäniens Präsident geehrt Klaus Iohannis erhält Aachener Karlspreis

Der rumänische Präsident Klaus Iohannis sollte eigentlich schon 2020 den Karlspreis in Aachen entgegennehmen, doch wegen der Pandemie konnte die Verleihung nicht stattfinden. Heute hat er den Preis nun verliehen bekommen.

Klaus Iohannis habe sein Land, das eine "brutale Diktatur" habe überwinden können, zum "europäischsten in Südosteuropa gemacht", so die Jury. Er sei ein herausragender Streiter für die europäischen Werte, für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und ein großer Brückenbauer zwischen Ost und West, heißt es in der Begründung des Karlspreisdirektoriums.

1959 wird Klaus Iohannis in Hermannstadt, rumänisch Sibiu, geboren. Er gehört zur Volksgruppe der Siebenbürger Sachsen.

Iohannis wird 2014 Präsident von Rumänien

2000 wird er Bürgermeister in Hermannstadt. In seiner Amtszeit holt er viele ausländische Investoren und große EU-Projekte in seine Heimat und erreicht, dass Hermannstadt 2007 zur Europäischen Kulturhauptstadt wird.

2014 tritt er als Kandidat der Nationalliberalen Partei PNL an und wird zum Präsidenten von Rumänien gewählt. Ansehen verschafft er sich durch seine klare Haltung gegen Korruption und durch seinen proeuropäischen Kurs, den er, anders als manche Nachbarländer, auch in stürmischen Zeiten hält.

Feier unter Coronabedingungen

Die Verleihung im Krönungssaal des Aachener Rathauses fiel auf Grund der Coronabestimmungen kleiner aus als sonst. Nur 350 Gäste waren zugelassen. Zu den Ehrengästen gehörten der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, der in seiner Festrede Iohannis in teils persönlichen Worten für dessen methodische und prinzipientreue Haltung würdigte.

An der Zeremonie im Krönungssaal des Aachener Rathauses nahmen auch frühere Preisträger teil. Darunter Martin Schulz, Wolfgang Schäuble, die litauische Ex-Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite und der erste hauptamtliche Präsident des Europäischen Rates, Herman van Rompuy. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident, der aus Aachen stammende CDU-Vorsitzende Armin Laschet, hatte seine Teilnahme abgesagt.

Preisträger und Ehrengäste zeigen sich auf Balkon des Rathauses

Das Volksfest und der sonst übliche Empfang anlässlich des Karlspreises mit vielen Bürgern der Stadt können in diesem Jahr coronabedingt nicht stattfinden.

Der internationale Karlspreis wurde im Jahre 1950 zum ersten Mal vergeben. Mit dem Preis werden Persönlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben. Namensgeber ist Kaiser Karl der Große, der als Einiger Europas gilt.

