Nordrhein-Westfalen Ein Todesopfer nach Amoktat an Hochschule Stand: 12.06.2022 12:18 Uhr

Die 30-jährige Lehrbeauftragte starb am späten Samstagnachmittag. Am Freitag hatte der mutmaßlich psychisch kranke Täter in der Hochschule in Hamm vier Menschen mit einem Messer attackiert.

WDR

Der mutmaßliche Täter wurde in die Psychiatrie eingewiesen. Die drei anderen Verletzten sind nicht bzw. nicht mehr in Lebensgefahr. Nur das beherzte Eingreifen vieler Zeugen habe weitere Opfer verhindert.

Bereits drei Minuten nach den ersten Notrufen seien die ersten Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Studierende hätten den Täter festgehalten, bis die Polizei eintraf. Die Polizei spricht von einer Amoklage und geht beim Tatbestand von versuchtem Mord und gefährlicher Körperverletzung aus. 400 Einsatzkräfte waren gestern im Einsatz, darunter viele Spezialkräfte, so berichtet der Einsatzleiter.

Selbst aus Krankenhaus entlassen

Der Täter ist derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Der Beschuldigte habe sich erst kurz vor der Tat selbst aus einer psychiatrischen Abteilung entlassen, wo er nach einem Suizidversuch behandelt worden war.

Er soll sich verfolgt gefühlt haben. Deshalb habe er Anfang April bei der Polizei Hamm Anzeige erstatten wollen, so Polizeipräsident Thomas Kubera. Man habe ihm damals mitgeteilt, dass seine Probleme nicht polizeilich zu lösen seien. Eine Eigen- und Fremdgefährdung sei damals ausgeschlossen worden. Die Tat bewerten die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt als eine spontane Tat.

Auf die Frage, warum man den Mann, der offensichtlich massiv psychisch erkrankt ist und unter Wahnvorstellungen leidet, überhaupt aus der Psychiatrie gelassen habe, antwortete der Staatsanwalt, dass der 34-Jährige dort freiwillig wegen Selbstgefährdung untergebracht war und nicht zwangsweise oder durch eine polizeiliche Anordnung. Es habe ihm also frei gestanden zu gehen. Er sei gegangen, weil er sich dort schlecht behandelt gefühlt habe.

Mann ist geständig

Der Mann - ein Langzeitstudent - habe die Tat vor dem Haftrichter eingeräumt. Er habe Menschen in der Universität für Mitglieder einer Gruppe gehalten, die ihm nach dem Leben trachteten. Er war mit zwei Messern bewaffnet und wollte Menschen töten. Da er seine Opfer heimtückisch angriff, wird er des versuchten Mordes beschuldigt. Hinweise auf politische Motive gebe es keine. Seine Opfer waren offenbar allesamt Zufallsopfer.

Quelle: wdr.de