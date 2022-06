Nordrhein-Westfalen Grüne sagen Ja zur Koalition mit der CDU Stand: 25.06.2022 18:00 Uhr

Mit großer Mehrheit haben die Grünen den Koalitionsvertrag mit der CDU gebilligt. Auf dem Parteitag in Bielefeld gab es unter den 254 Delegierten 30 Gegenstimmen und acht Enthaltungen.

WDR

Zuvor hatte es allerdings eine deutlich längere Diskussion um den "Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen" gegeben als beim Parteitag der NRW-CDU, die dem Koalitionsvertrag am Samstag ebenfalls zustimmte.

Die Grüne Jugend hatte der eigenen Partei zuvor empfohlen, den Vertrag abzulehnen. Sie vermisst verbindliche Maßnahmen für mehr soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz.

Landesvorstand wird neu gewählt

Am Sonntag wählen die grünen Delegierten am zweiten Tag der Landesdelegiertenversammlung einen neuen Landesvorstand. Die bisherigen Amtsinhaber Mona Neubaur und Felix Banaszak übernehmen einen Ministerposten in der neuen Schwarz-grünen Landesregierung oder wurden in den Bundestag gewählt. Kandidieren für das Spitzenduo wollen der Landtagsabgeordnete Tim Achtermeyer aus Bonn und die Wuppertaler Fraktionschefin Yazgülü Zeybek.

Weg frei für Wiederwahl von Ministerpräsident Wüst

Sechs Wochen nach der Landtagswahl ist somit der Weg frei für die erste schwarz-grüne Landesregierung Nordrhein-Westfalens. Die Wiederwahl von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der bislang Regierungschef einer schwarz-gelben Koalition ist, steht am Dienstag im Landtag praktisch nichts mehr im Weg.

Da CDU und Grüne über eine komfortable Mehrheit von 115 der 195 Mandate verfügen, sind bei der geheimen Abstimmung keine Überraschungen in dem Fünf-Parteien-Parlament zu erwarten.

